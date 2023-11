L'opposition accuse le ministre de l'Environnement du Québec, Benoit Charette, d'avoir manqué à son devoir de réserve jeudi en vantant les mérites du projet de méga-usine de batteries de Northvolt et en souhaitant qu'il démarre le plus tôt possible. Au même moment, ses fonctionnaires sont toujours en train d'évaluer les répercussions environnementales du projet avant de l'autoriser.

Accompagné du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, le ministre Charette a affirmé au micro de Radio-Canada que cette entreprise suédoise ne bénéficie pas d'un traitement de faveur : Dans le cas de l'entreprise Northvolt comme de toute autre entreprise, il n'y a pas de passe-droit. La réglementation est respectée.

Tout indique que cette entreprise obtiendra très bientôt l'autorisation du ministère pour remblayer 130 000 mètres carrés de milieux humides, un délai record pour une demande faite en septembre, alors que l'attente est en moyenne de 15 mois.

Benoit Charette a aussi ajouté une phrase qui a fait réagir :

On va souhaiter la réalisation de ce beau projet-là le plus rapidement possible.

Chez Greenpeace Canada, le responsable de la campagne Climat-Énergie, Patrick Bonin, n'en revient pas. Le ministre devrait se garder un devoir de réserve. Il met de la pression indûment sur son personnel pour qu'il autorise ce projet-là alors qu'on ne connaît pas l'ensemble des impacts.

Il rappelle qu'un changement de règlement a déjà permis à Northvolt d'éviter le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Seule la phase de recyclage sera étudiée par le BAPE .

On a l'impression que c'est un processus d'évaluation parallèle qui est mis en place pour le plus gros projet manufacturier de l'histoire du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Représentation de la future usine de Northvolt en Montérégie sur le terrain de cette entreprise. Photo : Northvolt

Il est évident qu'il y a une fast track , a réagi le porte-parole de Québec solidaire en matière d'économie et d'énergie, Haroun Bouazzi. Le député affirme que des industriels craignent que leurs propres projets soient retardés par les priorités d'analyse accordées à Northvolt.

Mercredi, le Centre régional de l'environnement du Centre-du-Québec, qui inclut Bécancour, affirmait que des analystes du ministère étaient spécialement mobilisés sur la filière batterie pour accélérer [le traitement des] dossiers .

Il est évident que cette compagnie-là a des rapports préférentiels avec nos institutions , croit M. Bouazzi.

Le porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement, Joël Arseneau, s'interroge lui aussi.

Est-ce que les fonctionnaires vont faire leur travail de façon rigoureuse s'il y a une certaine pression du ministre qui dit qu'il faut débloquer ce projet-là?

De son côté, le Parti libéral du Québec pense que les dernières informations dans ce dossier militent pour que l'ensemble du projet soit soumis au BAPE .

Le gouvernement a contourné les règles afin d'exempter Northvolt et nous savons maintenant pourquoi , a déclaré la députée libérale Désirée McGraw, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement.

« Le faire bien et le faire vite »

Sur le site web de l'entreprise suédoise, on peut lire une citation de la responsable de l’environnement pour Northvolt, Emma Nehrenheim : Le véritable défi consiste à le faire bien et à le faire vite. (« The real challenge is to do it right and do it fast. »)

L'entreprise affirme qu'elle a fait des efforts considérables pour rencontrer les exigences . Le ministre Benoit Charette a d'ailleurs expliqué qu'un bon degré de préparation peut expliquer le fait qu'un promoteur obtienne une autorisation plus vite qu'un autre. Northvolt collabore bien , a-t-il ajouté.