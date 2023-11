Les pêcheurs pélagiques de la Gaspésie haussent le ton

Les pêcheurs pélagiques gaspésiens, privés de revenus depuis plus d'un an et demi, menacent d'entamer des procédures judiciaires contre Pêches et Océans Canada (MPO).

Se considérant ignorés par Ottawa et la ministre des Pêches, Diane Lebouthillier, ils comptent aller de l'avant si « l’inaction et l’incompétence » du fédéral perdurent.

S’ils ne nous laissent pas aller pêcher, s’ils ne veulent pas nous entendre, nous écouter, c’est sûr et certain qu’on va utiliser les tribunaux.

Les 15 pêcheurs pélagiques de la péninsule sont restés à quai au printemps 2022 après l'imposition d'un moratoire sur le hareng de printemps et le maquereau, décrété sans préavis par le fédéral, en raison de l’état des stocks.

Alors qu'ils revendiquent des compensations depuis ce moment, ils n’ont toujours pas de signal positif d’Ottawa.

Ces pêcheurs se disent d’ailleurs sans nouvelle de la nouvelle ministre des Pêches, la Gaspésienne Diane Lebouthillier, qu’ils ne sont pas parvenus à rencontrer depuis sa nomination, en juillet dernier.

On [se fait] lâcher comme si on était des malfrats.

Les pêcheurs pélagiques disent pourtant avoir proposé des solutions à l’ex-ministre des Pêches, Joyce Murray, dans le but de récupérer un gagne-pain, par exemple des activités de pêche exploratoire et la capture d'autres espèces.

Ce que l’on veut, c’est ce qu’on mérite et ce qu’on devrait avoir comme payeurs de taxes : de l’aide , marlèle M. Collin, qui dit bénéficier de l’appui de ses membres.

Ouvrir en mode plein écran Le navire de Lauréat Lelièvre, l'un des pêcheurs pélagiques de la Gaspésie. Photo : Gracieuseté de Lauréat Lelièvre

À la lumière du récent rapport du commissaire fédéral à l'environnement et au développement durable, pour qui le MPO n’a pas su récolter les données nécessaires pour gérer les pêches de façon durable, le Regroupement a l'impression que les moratoires du printemps 2022 n’auraient pas dû être décrétés.

Leur méthode d’échantillonnage est nulle. Ils ont fermé le maquereau et le hareng, peut-être de façon arbitraire. On ne sait pas d’où ça vient , ajoute M. Collin, qui questionne les véritables motifs derrière cette décision du MPO .

Un an et demi plus tard

Carmel Dubé est secrétaire du Regroupement des pêcheurs pélagiques professionnels du sud de la Gaspésie. J’étais pêcheur pélagique , note-t-il avec tristesse, mettant l’emphase sur le temps du verbe employé. Il se range sans surprise derrière les intentions du Regroupement, faisant valoir qu’il est nécessaire de prendre des dispositions pour aller en cour contre le gouvernement, contre le MPO .

Ouvrir en mode plein écran Carmel Dubé, rencontré lors du colloque du Bloc québécois, explique avoir beaucoup perdu à la suite des moratoires décrétés par le MPO. Encore aujourd'hui, sa situation demeure très précaire. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

J’avais investi 130 000 $ au mois de janvier [2022] pour me faire dire au mois de mars que je ne pêchais plus. On ne peut pas rester comme ça. Ça fait deux ans, ils ne nous ont pas donné d’aide, rien […]. Ça n’a aucun sens! , plaide le pêcheur.

Je n’ai plus rien. Il n’y a pas de cachette, je me suis déclaré sur l’assurance-emploi la semaine passée. J’ai 112 $ brutes par semaine! C’est ce que j’ai pour vivre!

Le président des pélagiques précise que Carmel Dubé n’est pas le seul à se retrouver en mauvaise posture financière. Ghislain Collin déplore d’ailleurs que deux pêcheurs pélagiques aient déchiré leur permis depuis les moratoires.

Ghislain Collin explique que les pêcheurs ont, malgré tout, fait profil bas, espérant être récompensés par une main tendue du MPO . Je suis très, très, très, très fier d’eux parce qu’ils n’ont pas fait de grabuge. Ils n’ont pas bloqué de quai, ils n’ont pas bloqué de routes , ajoute M. Collin.

De l’intérêt ailleurs?

Ghislain Collin s’est adressé à la quarantaine de membres de l’industrie des produits de la mer réunis dans le cadre du colloque organisé par le Bloc québécois, mercredi, à New Richmond. Il a invité ceux et celles qui remettent en doute les décisions du MPO en lien avec la ressource à se joindre aux pélagiques dans un recours collectif.

Ouvrir en mode plein écran Le colloque sur les produits de la mer s'est tenu en présence du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Si l’entrepreneur et cueilleur d’algues Antoine Nicolas a récemment vu son dossier progresser après des mois sans réponse du MPO , il n’a pas caché son intérêt pour la démarche des pélagiques. Ça fait partie des options , répond-il lorsque questionné à savoir s’il se joindra à la bataille. C’est une démarche qui m’interpelle , ajoute M. Nicolas avec prudence.

Le plongeur estime qu’il y a une problématique globale en termes de gestion des pêches au Québec , énumérant plusieurs espèces dont les stocks se sont effondrés au cours des dernières années. À un moment donné, il y a des signes avant-coureurs avant d’en arriver à un moratoire , croit-il.

Ouvrir en mode plein écran L'entrepreneur et plongeur Antoine Nicolas, s'interroge sur les moyens du MPO pour gérer les ressources halieutiques. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Engagé dans un bras de fer avec Pêches et Océans depuis deux ans en raison d'une réglementation qu'il juge désuète, le propriétaire de l'entreprise Un océan de saveurs mentionne avoir lui-même subi des préjudices énormes de décisions d’Ottawa.

Diane Lebouthillier n'était pas disponible pour accorder une entrevue à Radio-Canada jeudi.