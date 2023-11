Une autre assemblée pour soutenir les médias régionaux

Une assemblée en soutien aux artisans qui vivent de près la crise des médias régionaux a lieu jeudi soir à l’hôtel Delta de l’arrondissement de Jonquière.

Les équipes des députés Yannick Gagnon (CAQ) et Mario Simard (BQ) ont joint leurs forces pour organiser l’événement. Ils veulent amorcer une réflexion sur l’information régionale et identifier des pistes de solutions. Les deux députés soulignent la force de l’écosystème médiatique régional et s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une richesse sur notre territoire .

Tous les citoyens et les gens intéressés par le sujet sont invités à participer à l’assemblée qui doit débuter vers 18 h 30.

Une partie de la rencontre se déroulera à micro ouvert et une autre à huis clos pour permettre aux participants qui le souhaitent de s’exprimer et de discuter plus librement.

Ce qui se passe ce soir au Delta, c’est un levier de concertation.

D’autres élus, comme la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, doivent aussi être sur place.

Publicité

Les politiciens s’engagent à écouter les échanges et à transmettre les messages aux personnes concernées. On va entendre et on va monter le message , a mentionné Yannick Gagnon en entrevue à l’émission C’est jamais pareil, jeudi.

Deux mobilisations en une semaine

Il s’agit d’un deuxième rassemblement pour la cause de l’information régionale cette semaine. Mardi, environ 75 personnes ont manifesté leur soutien devant les locaux de TVA sur le mont Sainte-Claire dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs citoyens se sont rassemblés devant les bureaux de TVA à Saguenay, mardi. Photo : Radio-Canada

Rappelons que le Groupe TVA a récemment annoncé la mise à pied de 547 travailleurs. À la station de Saguenay, 17 employés sont touchés, ce qui représente 75 % du personnel.

La direction du journal Le Quotidien a aussi fait savoir que 13 membres de l’équipe quitteront l’entreprise ou prendront leur retraite à la fin de l’année en cours. Un programme de départs volontaires a été créé en marge du virage numérique entrepris par la coopérative.

Ouvrir en mode plein écran Les locaux du Quotidien sont situés sur la rue de l'Hôtel-Dieu, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

La crise n’épargne pas les plus petites publications, comme celles de l’entreprise Trium Médias qui possède quatre hebdomadaires dans la région. La fin de la distribution dans le Publisac obligera la compagnie à changer ses façons de faire. Ses publications seront distribuées dans des boîtes à journaux à partir du printemps, comme c’est déjà le cas pour Le Réveil.