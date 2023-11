Les contribuables du Grand Sudbury pourraient voir une hausse d’impôts fonciers de 6,7 % en 2024 et de 6,2 % en 2025, si l’ébauche de budget déposée mercredi soir par le personnel de la Ville lors d’une réunion de comité des finances et de l’administration est adoptée telle quelle.

Il s’agit de la première fois que la Ville prépare un budget pour plus d’une année à la fois.

En plus de planifier les dépenses de fonctionnement de la Ville pour deux ans, le budget proposé présente aussi les prévisions concernant les investissements en immobilisations pour la période de 2023 à 2027.

Les résidents qui ont des questions ou qui veulent partager leurs commentaires pourront le faire lors de deux rencontres publiques virtuelles le 6 décembre.

Les prochaines rencontres sur le budget sont prévues les 12, 18 et 19 décembre, et on s’attend à ce que le conseil municipal approuve un budget final d’ici la fin de l’année.

Selon une étude effectuée par la firme BMA Management Consulting Inc en 2022, les taux d'impôts fonciers du Grand Sudbury sont parmi les plus bas de l’Ontario, et les deuxièmes plus bas parmi les cinq grandes villes du Nord, après Sault-Sainte-Marie.

Avec les informations de CBC.