Plus d’une dizaine de vols de véhicule en une semaine dans Portneuf

La Sûreté du Québec (SQ) enquête sur une vague de vol de voitures dans les MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier.

Plus d’une dizaine de vols ont eu lieu lors de la dernière semaine dans les municipalités de Saint-Marc-des-Carrières, Cap-Santé, Pont-Rouge, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Stoneham-et-Tewkesbury et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Un véhicule volé à Québec a également été retrouvé à Sainte-Christine-d’Auvergne. La porte-parole de la Sûreté du Québec, la sergente Béatrice D’Orsainville, indique qu’il est trop tôt pour dire si les vols sont reliés entre eux. Les enquêtes sont toujours en cours, confirme-t-elle.