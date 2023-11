Le décompte est lancé pour l’ouverture du Mont Ti-Basse

Alors que les premiers flocons ont commencé à tapisser le sol, l’équipe de la station de ski Mont Ti-Basse s’affaire à préparer la montagne afin d’accueillir les amateurs de sports de glisse d’ici le 17 décembre.

L’équipe du Mont Ti-Basse organise présentement l'entretien de la remontée mécanique et des canons à neige.

Avec nos gars, on prépare aussi l’intérieur, donc le chalet pour accueillir les skieurs. On fait le grand ménage et ça va de l’avant , indique le responsable des opérations du Mont Ti-Basse, Adam Gagnon.

Ouvrir en mode plein écran Adam Gagnon indique que malgré le bon déroulement des opérations en vue de rouvrir la station de ski, le recrutement des employés demeure difficile. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Du côté du restaurant de la station de ski, le propriétaire s’affaire lui aussi à remettre son établissement en ordre. Adam Gagnon promet un beau menu aux visiteurs de la montagne.

Malgré le bon déroulement des opérations en vue de rouvrir la station de ski, le recrutement des employés demeure difficile. M. Gagnon admet avoir plus de difficultés que l’an dernier à attirer la main-d’œuvre.

On est à la recherche dans tous les secteurs. On cherche des employés notamment pour la patrouille et l’école de ski, mais on a aussi besoin d’opérateurs, de surveillants et d'enneigeurs , explique-t-il.

Adam Gagnon demeure toutefois optimiste, puisque de nombreux employés des années précédentes ont manifesté leur intérêt de retourner travailler au Mont Ti-Basse pour la saison à venir.

Le centre récréotouristique quatre saisons sur la glace

Par ailleurs, le projet de centre récréotouristique quatre saisons n'est plus sur la table actuellement, selon le responsable des opérations de la montagne, Adam Gagnon et le porte-parole de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand.

La Ville de Baie-Comeau a comme objectif de ne pas dédoubler les offres de service dans le domaine du plein air, expliquent-ils.

L’objectif, c’est d'offrir la plus grande offre d’activités l’hiver, [mais] les autres saisons sont sur la glace.

Le Mont Ti-Basse prévoyait notamment créer des sentiers de vélos de montagne, aménager des espaces de camping et faciliter l’accès aux sentiers pédestres existants.