Se déplacer à vélo hiver comme été, à Québec

La saison froide approche à grands pas et certains cyclistes ont déjà rangé leur vélo au fond du jardin dans le cabanon, mais ce n’est pas le cas de Brigitte Levesque. Cette année, la jeune femme vivra son tout premier hiver sur deux roues.

À son arrivée au local de Vélocentrix, Brigitte Levesque descend de son vélo et la première chose qui lui vient à l’esprit : Je ne suis pas assez visible , lance-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Et ce n’est pas Sylvie Milette qui va la contredire, car être visible est primordial en hiver de l’avis de la formatrice chez Vélocentrix.

Brigitte Levesque porte un dossard par-dessus son manteau d’un rose vif, mais elle compte y ajouter des réflecteurs et des lumières pour être vue d’encore plus loin. Je me suis fait dire par mes mentors qu’il faut ressembler à un arbre de Noël , lance-t-elle dans un éclat de rire.

Parmi ses mentors, c’est bien évidemment avec Sylvie Milette qu'elle a rendez-vous pour en savoir plus sur les notions de base de la pratique du vélo utilitaire en hiver.

Conseils pour adopter le vélo en hiver

Brigitte Levesque est loin d’être la seule à vouloir adopter le vélo comme mode de transport cet hiver. Pour répondre aux questions et aux besoins de plusieurs personnes, Vélocentrix a offert une formation cette semaine.

Sylvie Milette conseille de garder sa bicyclette neuve, ou celle en meilleur état, pour l’été et de favoriser l'utilisation d'un vélo usagé pour braver les éléments en hiver.

Ouvrir en mode plein écran Dans le local de la rue des Sables, à Québec, une formation gratuite sous forme de contribution volontaire est offerte jeudi par Sylvie Milette afin de tout savoir sur le vélo d’hiver. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Après chaque virée, la formatrice suggère de retirer la neige, la glace ou la boue qui encrasse le vélo et qui risque de geler sur le vélo et aussi idéalement de le déposer à l’abri des intempéries.

Sylvie Milette donne ses conseils sur l’entretien du vélo, mais aussi sur l’habillement à choisir, les trajets à privilégier, la conduite hivernale et surtout sur la visibilité du cycliste.

La lumière arrière doit être très perceptible, prévient Sylvie Milette, mais celle située en avant ne doit ni éblouir ni aveugler les autres usagers de la route. La lumière nous sert à être visibles et non pour voir la chaussée , avise-t-elle.

Pour éviter de glisser sur les plaques de glace, le pneu à clou à l’avant est suggéré tandis qu’à l'arrière, il faut privilégier le pneu crampon. Pour mieux déposer les pieds au sol en cas de perte de contrôle, Sylvie Milette recommande de baisser la selle en hiver.

Ouvrir en mode plein écran Les outils jonchent les murs du local de Vélocentrix où Sylvie Milette passe du temps dans l’atelier à titre de bénévole.C’est un atelier d'autoréparation, le bénévole qui ouvre sa plage horaire va accompagner les gens, selon les besoins qu’ils ont. On a des pièces usagées [freins, chaînes, câbles, gaines, outils spécialisés] ça ne coûte pas cher dans le fond pour arranger notre vélo. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Aménagements en ville

Sylvie Milette, une habituée du vélo d'hiver, croit que l’aménagement cyclable sur le chemin Sainte-Foy qui devient une voie utilisable pendant quatre saisons, en encourage plus d’un à adopter le vélo comme mode de transport.

Sylvie Milette ose même rêver que la piste cyclable qui longe la rivière Saint-Charles soit déneigée pour favoriser le cyclisme utilitaire. Elle ajoute qu’une lettre signée par plusieurs cyclistes a été adressée à la Ville de Québec l’année dernière pour demander que l’endroit soit déblayé plutôt que damé pour les vélos à pneus surdimensionnés.

Pour Brigitte Levesque, c’est la proximité entre son lieu de travail et sa maison qui a été un moteur de changement.

Ouvrir en mode plein écran Brigitte Levesque s'apprête à vivre son premier hiver sur deux roues. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Ça fait quelques années que je flirte avec l’idée de pédaler l’hiver, et cette année je travaille près de chez moi, donc ça me donne confiance , confie Brigitte Levesque, qui croit aussi que c’est parfait pour débuter avec de petits trajets.

Je vais quand même choisir mes journées , avise-t-elle, en ajoutant souhaiter que cette première expérience demeure plaisante .

Par ailleurs, le RTC mène un projet pilote pour faciliter les déplacements des cyclistes pendant l'hiver, les supports à vélos fixés à l'avant des Métrobus resteront en place. Ce service sera disponible à tous les arrêts des lignes 800, 801, 802, 804 et 807.

Les vélos à deux roues, non motorisés, sont acceptés, à l'exception des vélos de type fatbike , précise le RTC sur son site Internet.

