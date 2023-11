Si sa famille est d'accord, le chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, aura droit à des funérailles nationales, a fait savoir jeudi le premier ministre du Québec, François Legault. Ses admirateurs pourraient ainsi lui rendre hommage en grand nombre.

Karl Tremblay est décédé d'un cancer de la prostate à l'âge de 47 ans, a fait savoir le groupe mercredi, en fin de journée. Depuis, les hommages pleuvent.

Il y a quelque chose, on sent une immense vague d'amour et de tristesse et j'ai rarement vu ça , a commenté le premier ministre Legault, qui est également député de L'Assomption, une circonscription qui comprend une partie de la ville de Repentigny, où les Cowboys Fringants ont vu le jour.

On sent une vague de tristesse , mais aussi une vague de beauté , a-t-il expliqué en entonnant quelques paroles de la chanson Toune d'automne.

Avant lui, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon et le maire de Québec, Bruno Marchand, avaient appelé à l'organisation de funérailles nationales en l'honneur de Karl Tremblay.

Des funérailles nationales peuvent être organisées par le Protocole lorsqu’une personnalité québécoise décède. Il appartient toutefois à la famille et aux proches du défunt d’accepter ou non cette offre , précise-t-on sur le site web du gouvernement.

La cérémonie de ces obsèques est plus simple que les funérailles d'État, généralement réservées aux anciens premiers ministres et au président de l’Assemblée nationale. Les drapeaux sont aussi mis en berne ce jour-là, de l’aube au crépuscule.

Ouvrir en mode plein écran Karl Tremblay, des Cowboys Fringants, lors du Mile Ex End Montréal, le 31 août 2019. Photo : La Tribu / Caroline Bergevin

Karl Tremblay avait annoncé en juillet 2022 avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate deux ans plus tôt.

Malade, le chanteur des Cowboys Fringants avait toutefois continué à remplir la plupart de ses engagements, se produisant régulièrement en spectacle avant de finalement se retrouver dans l'obligation d'annuler tous les concerts qui étaient prévus cet automne.

Le groupe avait annoncé le mois dernier qu'il ferait paraître un nouvel album avant la fin de 2023, mais on ne sait pas encore s'il sera en mesure de réaliser celui-ci et, plus largement, de poursuivre ses activités sans son charismatique leader.