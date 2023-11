Au tribunal de Brampton, Walid Wakeel a été condamné, jeudi matin, à 5 ans de prison pour conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions corporelles et pour délit de fuite en 2018.

Walid Wakeel, 28 ans, avait été reconnu coupable au printemps au terme de son procès, qui avait montré que l'alcool, la vitesse et la violation d'un feu rouge étaient en cause dans l'accident survenu sur l'A-50 dans la région de Peel.

Le juge Irving Andre, de la Cour supérieure de l'Ontario, a expliqué que la peine devait être proportionnelle à la gravité du crime et cohérente avec la jurisprudence canadienne semblable à un tel crime.

Dans une décision éclair, il ajoute que le châtiment doit permettre d'incarcérer le délinquant pour protéger la société, de dénoncer sa conduite et de dissuader quiconque de se comporter de la sorte au volant d'un véhicule.

Selon la jurisprudence actuelle, le degré de culpabilité morale de l'accusé se situe à la fin de l'échelle de gravité de l'infraction , précise-t-il.

Un autre angle des restes de la voiture du couple de jeunes mariés.

Le juge rappelle que Walid Wakeel a accéléré à l'intersection la nuit du 21 octobre 2018 à Brampton au lieu de ralentir, frappant de plein fouet la voiture des victimes.

La victime de 30 ans, Anam Laiq, est morte sur le coup, tandis que son mari de 31 ans, Mander Virpal, a été gravement blessé dans la collision.

Le couple s'était marié la semaine précédente et il devait partir en voyage de noces le lendemain de l'accident.

Walid Wakeel, qui avait 23 ans à l'époque, s'était rendu aux autorités trois jours plus tard.

L'intersection de l'A-50 et la rue Castlemore, où s'est produite la collision mortelle du 21 octobre 2018 à Brampton.

Le procès avait en outre permis d'apprendre que l'accusé avait commis 13 infractions au code de la route, dont 6 pour excès de vitesse, avant l'accident mortel de 2018.

Le juge lui inflige donc une peine de 5 ans de prison pour conduite dangereuse ayant causé la mort, 1 an pour conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, 6 mois pour délit de fuite ayant causé la mort et des lésions corporelles.

Toutes ces peines devront être purgées de façon concomitante.

Walid Wakeel ne pourra en outre conduire un véhicule durant 10 ans à sa sortie de prison.

Il faisait au départ face à deux accusations de négligence criminelle, mais ces deux chefs avaient été réduits à deux chefs de conduite dangereuse. Les deux autres chefs liés au délit de fuite avaient toutefois été maintenus jusqu'au procès.

Walid Wakeel se trouvait dans cette voiture avant de fuir les lieux de l'accident la nuit du 21 octobre 2018.

Le magistrat a tenu compte de plusieurs facteurs aggravants comme ses infractions au code de la route, le fait qu'il a fuit la scène et qu'il a demandé à un témoin de ne pas appeler le 911 et l'impact dévastateur que l'accident mortel a eu sur le survivant de la collision et la famille de la victime.

Mander Virpal a été hospitalisé durant un mois avant d'entamer deux ans de physiothérapie; même aujourd'hui, il éprouve de la difficulté à rester assis durant de longues périodes , poursuit le juge.

Le magistrat a en outre relevé quelques facteurs atténuants, comme son jeune âge, l'absence de casier judiciaire, le soutien de sa famille et le respect des conditions liées à sa libération sous caution.

La voiture grise foncé des deux victimes. (Archives)

Walid Wakeel, un résident de Noble dans les Muskoka, avait été libéré en attendant son procès moyennant une caution de 20 000 $. Il vivait depuis 5 ans chez sa sœur, où il devait respecter un couvre-feu nocturne quotidien.

Le juge lui a d'ailleurs accordé un crédit de 6 mois pour le temps qu'il a passé en semi-liberté chez sa sœur.

Walid Wakeel sera remis en liberté au plus tard le 16 mai 2028 s'il n'obtient aucune libération conditionnelle d'ici-là.

C'est une déception pour la Couronne, qui avait réclamé une peine de 6 à 9 ans de détention. C'est en revanche un véritable camouflet pour la défense, qui avait demandé une peine clémente de 2 ans de prison moins un jour à purger dans la collectivité et une période de probation de 3 ans par la suite.

Avant d'ajourner l'audience, le juge Andre a souhaité bonne chance à Walid Wakeel, qui a été emmené en dehors du prétoire par des policiers.

Il a par ailleurs dit souhaiter à la famille de la victime d'essayer de tourner la page dans ces moments pénibles et d'honorer la mémoire de la jeune mariée.