Subvention pour les Kings : « Ce n’est pas un bon timing », selon Yannick Gagnon

Le député caquiste de Jonquière ne semble pas du tout à l’aise avec la subvention de 5 à 7 millions de dollars accordée par son gouvernement pour la venue des Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron de Québec l’automne prochain.

Yannick Gagnon a été questionné à ce sujet lors d’une entrevue à l’émission C’est jamais pareil, jeudi. Il a avoué que, selon lui, cette annonce n’arrivait pas au bon moment.

Je reconnais que ce n’est pas un bon timing. On est à la veille d’une mise à jour économique, dont je suis fier, qui est basée sur les besoins de base comme l’alimentation et le logement. Et arrive cette annonce…