Droits linguistiques : la Cour suprême refuse d’entendre une cause visant Gatineau

La Cour suprême du Canada a refusé la demande d’autorisation d’appel d’une décision de la Cour supérieure du Québec déposée par Raymond Carby-Samuels qui estimait avoir été victime de discrimination linguistique.

La demande, déposée auprès de la Cour suprême du Canada en juillet dernier, portait sur l’accès aux services d’un interprète financé par l’État et l’obligation pour les parties ou le tribunal de traduire les actes et la preuve en anglais.

Jeudi matin, le plus haut tribunal du pays a refusé d'entendre cette cause. Habituellement, les magistrats n'indiquent pas les raisons derrière un refus d'entendre un appel, mais cette fois, la Cour a invoqué un défaut de compétence .

M. Carby-Samuels avait déposé des plaintes à titre individuel contre la Ville de Gatineau et plusieurs policiers auprès du Tribunal des droits de la personne du Québec.

Lors d’une audience devant ce tribunal, le 23 mai, DHC Avocats, le cabinet d'avocats représentant la Ville de Gatineau s’était adressé au Tribunal et à M. Carby-Samuels en français. Dans ses décisions préliminaires, le Tribunal avait jugé que M. Carby-Samuels n’avait notamment pas le droit à des services de traduction ou d’interprétation en anglais, mais pouvait faire appel à de tels services et en assumer lui-même les frais.

Le plaignant avait alors cherché à présenter une demande de permission d’appel à la Cour supérieure du Québec, alors que les intimés avaient présenté une requête demandant à cette dernière de décliner compétence. M. Carby-Samuels s’opposait au fait que les intimés plaident cette requête en français.

La Cour supérieure du Québec avait finalement rendu un jugement quant à l’objection de M. Carby-Samuels et conclu que ce dernier avait le droit de plaider sa cause en anglais, mais qu’il n’avait pas le droit à des services de traduction ou d’interprétation financés par l’État.

Une cause soutenue par la Commission canadienne indépendante des droits civils et humains

Sa cause devant la Cour suprême du Canada avait reçu l’appui de la Commission canadienne indépendante des droits civils et humains, un organisme sans but lucratif qui dit soutenir le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et des codes provinciaux des droits de la personne.

L'organisme expliquait que la cause de M. Carby-Samuels concerne les droits de centaines de milliers de Canadiens non-francophones à l'intérieur et à l'extérieur de la province de Québec qui pourraient avoir besoin d'obtenir l'affirmation de leurs droits civils et humains dans une salle d'audience québécoise .

En août dernier, la Commission expliquait que M. Carby-Samuels espérait ainsi créer un précédent juridique pour les communautés du Québec qui cherchent à s'opposer au gouvernement nationaliste quasi séparatiste qui veut promouvoir la langue française au prix de la négation des droits des non-francophones .