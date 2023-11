La Ville de Québec se souvient de Karl Tremblay

La Ville se souvient de Karl Tremblay décédé du cancer, mercredi. Les drapeaux des édifices municipaux sont en berne et un rassemblement en son honneur est organisé sur les plaines d’Abraham, jeudi soir, pour rendre hommage au chanteur des Cowboys Fringants.

C’est une amatrice des Cowboys Fringants qui a pris l’initiative de créer sur Facebook l’événement. La Grande veillée spontanée aura lieu à 19 h 00 comme d'autres rassemblements ailleurs dans la province. L’organisatrice invite les participants à amener leurs instruments de musique pour recréer l’ambiance festive qui a suivi Karl Tremblay toute sa vie.

Les Cowboys Fringants ont livré le concert final du 55e Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Les Plaines sont devenues une scène symbolique pour le mythique groupe québécois qui y a donné des prestations à plusieurs reprises pour la Fête nationale ou pour le Festival d’été.

Cet été, les Cowboys Fringants ont notamment donné un ultime spectacle mémorable sur les plaines d’Abraham dans une soirée qui a dû être ajoutée in extremis par le Festival d’été de Québec à la suite d’une annulation météo.

Marie-Annick Lépine, Karl Tremblay, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras étaient émotifs sur scène à la suite de l'annonce de l'annulation de leur spectacle au Festival d'été. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

De nombreuses réactions et éloges ont fusé de toutes parts pour rendre hommage au chanteur du groupe. Dans un tweet, le maire de Québec, Bruno Marchand a souligné l’apport de Karl Tremblay à la culture québécoise et se rappelant « d’un grand homme qui a fait vibrer plus d’une fois la région de la Capitale-Nationale ».

Les Cowboys Fringants ont annoncé mercredi en fin d’après-midi sur Facebook, le décès de leur chanteur.