Un plan est maintenant en place pour créer des cartes détaillées des plaines inondables dont l'absence a nui à certains gestionnaires des urgences de la Nouvelle-Écosse lors des inondations torrentielles survenues en juillet.

Byron Rafuse, sous-ministre du ministère des Affaires municipales et du Logement, a déclaré mercredi devant un comité législatif que la cartographie devrait être réalisée au cours des trois prochains exercices financiers et être achevée d'ici 2026.

Le programme de 10 millions $ permettra aux municipalités d'identifier les endroits où il existe un risque élevé d'inondation et de résoudre les problèmes lorsque des maisons et d'autres infrastructures ont été construites dans des zones sujettes aux inondations, a indiqué M. Rafuse.

Ces plans seront élaborés à l'intention des municipalités , a-t-il expliqué lors d'un entretien après l'audience. Ils leur permettront d'identifier les zones [à risque d'inondation] et elles pourront planifier en conséquence et élaborer des règles pour leurs communautés.

Publicité

Les cartes indiqueront l'étendue potentielle de l'accumulation d'eau dans diverses zones lors d'inondations côtières et intérieures.

La cartographie utilise le lidar, une technologie de télédétection qui crée des cartes d'élévation de la surface de la Terre. Elle utilise également d'autres sources de données, notamment des études de structures telles que des ponts et des ponceaux, ainsi que des données existantes sur la profondeur des rivières et des bassins côtiers, et prend en compte les débits d'eau, les marées et les précipitations.

Ces données, ainsi que les projections climatiques, sont utilisées pour créer des modèles montrant les zones à risque potentiel pour les inondations considérées comme se produisant tous les 20 ans et tous les 100 ans. Les cartes projetteront les conditions climatiques en 2050 et 2100.

Des inondations mortelles

Deux enfants de six ans, une fille de 14 ans et un homme de 52 ans sont morts dans la municipalité régionale de West Hants lors des inondations de juillet, lorsque des pluies torrentielles ont frappé certaines parties de la province. Les autorités de West Hants ont déclaré qu'au moment de la catastrophe, ses responsables de la gestion des urgences n'avaient pas accès à des cartes détaillées des plaines inondables.

Publicité

M. Rafuse a précisé que la cartographie de la région de West Hants est en cours et sera terminée d'ici le 1er avril 2024.

Tim Webster, chef du groupe de recherche en géomatique appliquée au Nova Scotia Community College, a indiqué lors d'un entretien téléphonique que son groupe participerait aux travaux de cartographie dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse.

Pour certaines municipalités, cela va être incroyablement précieux parce que certaines d'entre elles n'ont rien , a-t-il déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Une route lourdement endommagée le 27 juillet 2023 dans la municipalité de West Hants, en Nouvelle-Écosse, quelques jours après des inondations soudaines. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Cependant, il a souligné que les projections de la modélisation ne sont pas aussi sévères que ce qui s'est produit à West Hants, où des crues soudaines ont balayé de gros camions des routes secondaires. M. Webster a souligné qu'il serait sage d'inclure également de tels événements de précipitations extrêmes dans la cartographie.

Je pense qu'il serait judicieux d'essayer de modéliser l'événement de West Hants et [...] de le documenter peut-être de manière plus rigoureuse que nous ne le faisons actuellement , a-t-il dit.

Cesser de déléguer

Dans un rapport de 2020 du centre Intact sur le changement climatique de l'Université de Waterloo, les auteurs ont attribué de mauvaises notes à la Nouvelle-Écosse en matière de planification des inondations, soulignant qu'elle est la seule province du Canada atlantique à déléguer la responsabilité de la cartographie aux gouvernements locaux.

Blair Feltmate, directeur du centre Intact, a affirmé mercredi dans un courriel que les cartes des plaines inondables sont utiles pour montrer où l'eau s'écoulera lors de fortes averses et peuvent aider les municipalités à identifier les zones où elles devraient installer des infrastructures pour détourner l'eau.

Ouvrir en mode plein écran Prise de vue d'un drone de la rue Stannus à Windsor, en Nouvelle-Écosse, au cours de l'été, après des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations généralisées les 21 et 22 juillet. Photo : Gracieuseté de Alex Hanes

Cependant, il a affirmé que les travaux de détournement des eaux de crue avec des bermes, des canaux de dérivation, des bassins de rétention et des réservoirs de stockage d'eau géants situés à des endroits stratégiques doivent avoir lieu dans les mois et les années précédant les tempêtes majeures .

Si des mesures n'ont pas été prises pour suivre les indications d'une carte des inondations, les communautés finissent généralement par déployer des milliers de sacs de sable à la dernière minute. Les sacs de sable devraient être la dernière ligne de défense contre les inondations, pas la première , a-t-il fait valoir.

M. Feltmate a croit qu'il existe un danger si les citoyens accordent une confiance totale aux cartes des plaines inondables.