Une alerte à la bombe a entraîné un important déploiement policier à l’école secondaire l’Escale de Louiseville, jeudi matin. Après avoir été confiné, une évacuation de l’établissement est maintenant en cours.

Les policiers sont à mener des vérifications à l’intérieur des lieux. Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy indique que l’école serait fermée pour la journée et demande aux parents d’aller chercher leur enfant.

Un individu en détresse […] a appelé un organisme externe à la police. […] Comme il a parlé de bombe, on évacue et on continue les vérifications , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Éloïse Cossette.

Les autorités ne rapportent aucun blessé.

L'événement survient alors que plusieurs établissements scolaires ont été visés par de nombreuses menaces non fondées, notamment au Collège Laflèche de Trois-Rivières.

Plus de détails à venir