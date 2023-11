Le fédéral annonce 15 M$ pour la construction de 490 logements à Moncton

La ministre des Anciens Combattants et députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas Taylor, a annoncé jeudi un investissement fédéral de 15,5 millions de dollars pour la construction de 490 logements à Moncton.

Aucun élu provincial n’était présent à l’annonce. Le Nouveau-Brunswick, comme plusieurs autres provinces, argue que le logement est de compétence provinciale et s’oppose à l’attribution directe aux municipalités de sommes du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL).

Mais des municipalités répondent que le temps presse. Moncton est la première ville du Nouveau-Brunswick à bénéficier du fonds.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, était heureuse d'annoncer la construction de près de 500 logements dans sa municipalité.

Le manque de logements, plus particulièrement les logements abordables, est toujours l’un des enjeux les plus pressants que connaît la Ville de Moncton. Le Fonds pour accélérer la construction de logements offre un soutien important pour construire plus de logements à l’heure où nous en avons grandement besoin , a déclaré la mairesse de Moncton Dawn Arnold dans un communiqué.

Les 490 logements seront construits dans les trois prochaines années, mais ne seront pas nécessairement tous abordables. La ville vise la construction de 5500 logements au cours de la prochaine décennie.

Un plan à long terme

Le FCAL permet de fournir un financement initial aux municipalités qui présentent un plan pour accélérer la construction, par exemple des changements aux règlements ou la promotion de logement abordable.

Des logements en construction dans le quartier nord de Moncton. Le quartier à l'heure actuelle est principalement zoné pour des habitations à un ou deux logements. Moncton a récemment autorisé la construction de petits immeubles de quatre logements dans tout son territoire.

Moncton a récemment apporté des modifications à ses règlements de zonage pour permettre la construction d’immeubles à quatre logements dans tous ses quartiers résidentiels. Ce changement était nécessaire pour avoir accès au fonds. La ville s’est aussi engagée à soutenir la densification et à augmenter le nombre de ses logements abordables.

Edmundston aussi s'impatiente

Dans un communiqué envoyé jeudi, le maire d'Edmundston a réagit aux propos du premier ministre Blaine Higgs sur la question du logement.

Eric Marquis, maire d'Edmundston.

Il y a une crise du logement partout au pays. Edmundston n’y fait certainement pas exception, et nous avons les preuves à l’appui avec notre étude sur le logement. Nous avons soumis une demande au Fonds d’accélération du logement, qui est présentement à l’étude. Nous sommes prêts à recevoir ce financement, sans interférence de la province, afin de soutenir activement le développement accéléré de logements locatifs chez nous, explique le maire Marquis.