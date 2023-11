Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique indique que huit cas de salmonellose ont été confirmés dans la province. Ils sont liés à la consommation de cantaloups importés vendus sous l'étiquette Malichita.

Dans un communiqué, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique indique que la maladie provient d’une souche rare de salmonelle.

Les personnes concernées sont âgées de moins d'un an à 68 ans et vivent dans les régions couvertes par les régies de santé de Vancouver Coastal, du Fraser et celle de l’île de Vancouver.

D'autres provinces touchées

Le centre indique que l'enquête de santé publique sur les cas a confirmé un lien avec des cantaloups vendus entre le 11 octobre et le 14 novembre. Ils ont été mis à la vente en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et possiblement dans d'autres provinces et territoires.

Les habitants de la Colombie-Britannique sont invités à jeter les cantaloups Malichita vendus entre le 11 octobre et le 14 novembre, ainsi que tout autre cantaloup dont l'origine n'est pas claire.

Les symptômes des huit personnes malades en Colombie-Britannique sont typiques d'une infection à la salmonelle : diarrhée, douleurs abdominales et parfois fièvre, nausées et vomissements. La plupart des personnes atteintes de salmonellose se rétablissent d'elles-mêmes dans les sept jours.

En cas de symptômes plus graves, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique conseille d’appeler le 8-1-1 ou de consulter le site Internet HealthLinkBC (Nouvelle fenêtre).

Avec des informations de La Presse canadienne