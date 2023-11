Grève du Front commun :  des écoles de l’Estrie fermées les 21, 22 et 23 novembre

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke se prépare en vue des journées de grève du Front commun des 21, 22 et 23 novembre.

Le directeur des Services du secrétariat général et des communications du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Donald Landry, admet que ces journées de classe manquées pourraient avoir certains impacts sur les apprentissages.

Un cumul de journées manquées pour des élèves, ça peut avoir un impact au niveau de ce qui est enseigné. Malheureusement, on a connu dernièrement l'épisode de la pandémie, on a connu des épisodes de verglas, des tempêtes de neige qui quelques fois nécessitait plus de journées que prévu au calendrier , souligne Donald Landry.

Il affirme que les enseignants doivent ajuster les apprentissages et les évaluations qui sont donnés en cours d'années afin de cibler les savoirs essentiels .

Somme toute, à la fin de l'année, avec les examens du ministère, on voit très peu d'impacts sur les résultats pour des perturbations ponctuelles.

Si jamais c'était beaucoup plus de jours, les ajustements devraient être plus importants , ajoute Donald Landry.

La grève pourrait aussi toucher le transport scolaire de certaines écoles privées qui partagent les mêmes autobus ou les mêmes débarcadères que des établissements publics qui seront fermés du 21 au 23 novembre.

Les journées de classe perdues ne seront pas reprises

Donald Landry indique que les prochaines journées pédagogiques prévues au calendrier devraient demeurer, malgré les journées de grève.

Dans les 30 dernières années, je ne me souviens pas qu'on ait modifié un calendrier scolaire en lien avec des enjeux de grève. Normalement, les journées pédagogiques et les journées perdues ne sont pas reprises en cours d'année.

Selon lui, la décision de reprendre des journées manquées en raison de la grève impliquerait de raccourcir la semaine de relâche ou de retarder les vacances d'été . On ne peut pas les reprendre pendant les journées pédagogiques déjà prévues à la convention collective. Ce n'est pas une décision qu'un centre de services scolaire peut prendre localement , spécifie Donald Landry.

Il affirme que seul le gouvernement pourrait convenir avec les syndicats de telles modalités pour reprendre les journées manquées.