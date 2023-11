Les camionneurs imprudents sous la loupe des contrôleurs routiers

La Police de Trois-Rivières, la Sûreté du Québec (SQ) et Contrôle routier Québec ont mené, mardi matin, une opération routière conjointe visant à sensibiliser les conducteurs aux comportements routiers imprudents. Au total 35 constats ont été remis, la majorité pour le non-respect des feux de circulation.

En après-midi, 250 véhicules lourds ont aussi été inspectés pour réduire les risques que des cailloux ou des objets ne s’échappent des bennes et heurtent les autres véhicules sur la route.

Des véhicules inspectés, la très grande majorité était conforme selon Sébastien Drolet, un contrôleur routier de la SQ .

Cette initiative de Contrôle Routier Québec fait partie de l'opération nationale concertée Comportements imprudents.

On reçoit des plaintes dans le parc industriel [de Bécancour] de citoyens [...] sur les comportements imprudents [...] des feux de circulation non respectés, la vitesse, des pare-brise fissurés.

Lors de l’opération, les policiers ont ciblé des comportements clés, soit les arrêts incomplets, le non-respect des feux rouges et des endroits où il faut céder le passage, ainsi que les automobilistes qui suivent de trop près les autres voitures. La SQ estime qu’un accident sur deux serait causé par une conduite imprudente.

Plusieurs incidents sont d'ailleurs survenus dans le secteur du Parc industriel et portuaire de Bécancour en raison de la forte présence de camions. Des dizaines de pare-brises de voitures ont été endommagés au cours des derniers mois par des roches qui se détachent du déchargement des poids lourds.

Une travailleuse du parc industriel raconte avoir reçu jusqu’à six cailloux dans son pare-brise. En raison des importants coûts que le changement de vitre engendre, elle attend maintenant d’avoir d’importantes fissures avant d’aller au garage.

On laisse aller les fissures, tant que ce n’est pas dans notre champ de vision on laisse aller. Parce que là, ça n’a juste plus de sens.