Un centre cardiaque du N.-B. refuse un patient de l’Î.-P.-É.

Santé Î.-P.-É. presse le gouvernement à établir une entente formelle avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse après que l'Hôpital régional de Saint-Jean ait refusé d’admettre un patient insulaire la fin de semaine dernière.

Le patient a finalement pu être admis en Nouvelle-Écosse.

L’Île-du-Prince-Édouard n’a pas de service de cardiologie spécialisé et doit envoyer ses patients à Saint-Jean ou à Halifax.

Un accès de plus en plus difficile

Mais de part et d’autre, les ressources sont limitées et des signes pointent vers un accès de plus en plus difficile pour les patients hors de ces deux provinces.

Récemment, la régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a avisé les autorités insulaires qu’elle cesserait de recevoir les cas non urgents pour des soins vasculaires.

Mardi, le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean a indiqué qu’il recommencerait à recevoir les patients de l’île, mais selon le PDG de Santé Î.-P.-É. Michael Gardam, il n’est pas acceptable de se fier sur un système qui peut refuser des patients.

Nous devons trouver une solution qui est permanente et qui garantit un accès aux services. En tant qu’ancien patient, je peux vous dire que sans cet accès, des gens [...] pourraient potentiellement mourir.

La cheffe des services médicaux de Santé Î.-P.-É., Kathie McNally, a envoyé une lettre aux employés dans laquelle elle déclare que cette courte interruption a démontré l’importance d’établir des ententes formelles. Elle y écrit qu’il est ingérable de négocier l’accès à ces soins au cas par cas.

Selon la lettre, la décision de l’hôpital de Saint-Jean a été prise sans avertissement et sans discussion. Mme McNally ajoute que depuis le 11 novembre, des discussions ont lieu avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse à tous les niveaux du système de santé et du gouvernement .

L’Île-du-Prince-Édouard dépend de ses voisines pour plusieurs services spécialisés. L’an dernier, cela s’est traduit par une facture de 47 millions de dollars.