Le conseil municipal considère la dissolution de l'Association des expositions de Regina (REAL) en raison d’inquiétudes soulevées quant à son avenir et ses finances.

La REAL opère notamment le Centre Brandt et le Stade Mosaic en plus d’accueillir plusieurs événements comme la Canadian Western Agribition, le Festival Frost et la foire Queen City Ex.

Mercredi, la conseillère du quartier 4, Lori Bresciani, a convaincu une majorité de ses collègues de demander un rapport quant à la situation. Elle a remporté sa motion à 5 contre 4.

Celui-ci permettra de dresser un portrait des étapes et des effets de la dissolution de la REAL et de la prise en charge de la gestion de ses actifs par la Ville. De plus, le rapport inclura les changements opérationnels et de gouvernance ainsi qu’une possible liquidation des opérations et des activités de la REAL à Regina.

C’est un scénario qui doit être envisagé à mon avis, parce qu’il y aura peut-être des économies à faire , indique Lori Bresciani.

Le conseil a aussi discuté d’une étude financière indépendante par la firme MNP. Selon son rapport, la firme ne croit pas que la REAL soit capable d’opérer de façon à atteindre un seuil de rentabilité dans l’avenir.

Les états financiers montrent que la REAL a perdu de l’argent dans les dernières années, soit 5,6 millions en 2020, 3,9 millions en 2021 et 5,1 millions en 2022.

Toujours selon MNP, après 2028, la REAL devrait accueillir l’équivalent de quatre à sept Coupes Grey annuellement, et ce, simplement pour atteindre un seuil de rentabilité.

Cette décision du conseil survient une semaine après que le conseil municipal ait décidé de reprendre le contrôle de l’Office de tourisme, Tourism Regina.

Demande d’aide financière

En réponse à ces difficultés financières, la REAL demande un financement municipal de plus de 5,8 millions de dollars. Or, dans les trois dernières années, Regina a fourni 1,1 million de dollars annuellement à l'organisation.

Selon la membre du conseil d’administration de l'Association, Cathy Warner, ce montant demandé ne permettrait pas nécessairement d’assurer une viabilité financière à long terme, mais plutôt de « garder les lumières allumées ».

Les conseillers ont aussi appris que l’usage par la REAL de la subvention salariale d’urgence du Canada pendant la pandémie fait l’objet d’un audit par le gouvernement fédéral. L'Association pourrait être obligée de rembourser jusqu'à 7,5 millions de dollars au gouvernement.

L’administration municipale dit être au courant de l’audit, mais ne connaît pas les dates de sa réalisation.

Ouvrir en mode plein écran Selon MNP, après 2028, la REAL devrait accueillir l’équivalent de quatre à sept Coupes Grey annuellement, et ce, simplement pour atteindre un seuil de rentabilité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Mardi, le président-directeur général de REAL , Tim Reid, a dit qu’il n'aime pas se présenter devant le conseil pour demander plus d’argent, mais que c’est la réalité dans laquelle son organisation se trouve.

Je ne dis pas que c’est une discussion facile. Je pense que c’est une conversation dont nous avions besoin d'avoir depuis quelques années , déclare Tim Reid.

Il précise que la pandémie de COVID-19 a changé le modèle d’affaires de l’organisation, un enjeu qui doit être évalué selon lui.

Une dette à payer

Selon Cathy Warner, la dette est l’un des problèmes qui a contribué aux problèmes financiers de l'organisation.

En 2024, la REAL devra verser 2,7 millions de dollars pour payer le service de la dette en lien avec une partie de la construction du Stade Mosaic et d’une série de prêts pour poursuivre les opérations durant la pandémie.

Cathy Warner précise que la REAL devra notamment payer 1,3 million de dollars en intérêt.

Le conseil exécutif de Regina a finalement demandé à la REAL de travailler avec l’administration de la ville pour organiser une présentation budgétaire.

La décision finale sur le budget de l’organisation aura lieu le 13 décembre, alors que le conseil municipal va entamer les délibérations sur son budget 2024.

Avec les informations d’Alex Quon