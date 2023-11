L’ajout de 51 agents va équilibrer les services de la GRC au Nouveau-Brunswick

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) espère équilibrer ses services dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick en ajoutant à son personnel 51 agents de première ligne au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement de Blaine Higgs a annoncé au printemps son intention de dépenser 32,6 millions de dollars pour augmenter de 15 % le nombre d’agents de la GRC dans la province.

Le corps policier a déterminé à quels endroits les poster pour mieux équilibrer son offre de services à l’échelle régionale.

Ce que nous voulions faire, c'est donner une base presque égale dans toutes les régions pour vraiment avoir plus de visibilité là-bas pour que nos communautés se sentent plus en sécurité et pour améliorer la sécurité publique et celle des policiers , explique le porte-parole de la GRC , le caporal Hans Ouellette.

Le caporal Hans Ouellette a déclaré que l'objectif de la GRC est d'amener toutes les commissions de services régionaux du Nouveau-Brunswick à avoir au moins un agent pour 1000 habitants. Photo : Radio-Canada / Pat Richard

La GRC fournit des services policiers au Nouveau-Brunswick dans les régions qui n’ont pas de police municipale en vertu d’un contrat de 20 ans.

Les municipalités paient une partie des coûts de la GRC quand cette dernière dessert leur territoire. Certaines communautés se sont plaintes ces dernières années qu’elles ne recevaient pas suffisamment de services.

Équilibrer le taux d’agents par habitant

La GRC vise un taux d’un agent par 1000 habitants pour équilibrer ses services régionaux, précise Hans Ouellette.

Par exemple, à l’heure actuelle, 35 agents travaillent dans le territoire de la Commission de services régionaux qui dessert en grande partie la région de Fredericton, ce qui donne un taux de 0,6 agent par 1000 habitants. C’est le plus faible parmi les 12 commissions du genre.

La GRC va donc poster 15 agents de plus dans cette région pour atteindre le taux visé.

Un agent de première ligne de la GRC utilise un radar pour vérifier la vitesse des automobilistes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Travis Kingdon

La municipalité de Grand Lake, qui se trouve dans cette région, manque de policiers, selon son maire, Kevin Nicklin. Il dit espérer que certaines recrues seront postées dans sa communauté.

D’autres communautés verront beaucoup moins de nouveaux agents, mais le taux d’au moins un policier par 1000 habitants sera universel, selon M. Ouellette.

La GRC tient aussi compte d’autres facteurs comme le taux de criminalité et le nombre d’agents par kilomètre carré.

81 policiers de plus en tout

Hans Ouellette ajoute que la GRC va embaucher 81 policiers en tout.

Trente d’entre eux ne seront pas des agents de première ligne. Ils s’ajouteront à certaines équipes spécialisées en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des jeunes sur Internet, de criminalistique numérique, d’explosifs, de situation d’urgence, de chiens policiers, de communication opérationnelle et de crimes majeurs.

La GRC est optimiste quant à sa capacité de recruter d’excellents candidats, ajoute Hans Ouellette.