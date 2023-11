Risque de grève lundi dans les supermarchés No Frills

Plus de 1200 employés des épiceries No Frills au pays pourraient être en grève à partir de 0 h 01 lundi, prévient le syndicat Unifor, qui réclame entre autres de meilleurs salaires pour ses membres.

Dans un communiqué, Unifor fait valoir que Loblaw, qui est propriétaire de la chaîne No Frills, fait « d'énormes profits ».

Apparemment, la hausse des profits est le résultat du fait que de plus en plus de gens font leurs courses dans des épiceries à rabais comme No Frills , soutient le syndicat, en marge des négociations contractuelles.

Unifor cite les gains obtenus l'été dernier par les travailleurs de Metro dans le Grand Toronto. Leur grève a toutefois duré plus d'un mois.

Les employés des No Frills nécessitent eux aussi de meilleurs salaires pour faire face à l'inflation, dit Unifor, racontant que nombre d'entre eux doivent se tourner vers les banques alimentaires.

Les choses ne tournent pas rond lorsque les employés de la plus grande chaîne d'épiceries au Canada n'ont pas les moyens de faire leurs courses, même dans des supermarchés à rabais comme No Frills.

En plus des augmentations salariales, Unifor réclame une hausse du nombre de travailleurs à temps plein, accusant Loblaw de recourir abusivement aux postes à temps partiel.

Réponse de Loblaw

Loblaw rétorque par courriel qu'il s'agit d'une négociation entre des franchisés de No Frills et leurs employés, et donc Loblaw n'est pas concerné .