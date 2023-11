Un Cowboy part, les chansons restent

Quelques heures à peine après l'annonce de la mort du chanteur des Cowboys Fringants, les hommages fusent de toutes parts au sujet de Karl Tremblay, décédé du cancer à l'âge de 37 ans.

Ce groupe-là a été vraiment l'étoile de plus d'une génération , affirme sans détour le directeur général et artistique de Spectart, Jacques Pineau, qui a programmé six fois des spectacles des Cowboys Fringants à Rimouski.

Ce groupe-là a partagé des thèmes sociaux, l'environnement, l'indépendance et on peut même être surpris de voir que tous les leaders politiques aujourd'hui n'ont que de bons mots pour ce groupe-là, c'est dire comment ça dépasse les croyances politiques , dit-il.

C'est l'âme, c'est le cœur, c'est l'étoile d'un peuple qui s'est exprimée et qui malheureusement nous a quittés.

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas a utilisé une formule semblable pour exprimer sa tristesse vis-à-vis la mort de Karl Tremblay. Une part de mon Québec vient de rejoindre les étoiles, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Les chansons du mythique groupe ont accompagné les Québécois pendant plus de 20 ans, et pour certains, elles rappelleront toujours certains moments marquants de leurs existences : le soir de mes élections, c'est ta musique remplie de sens qui m'aura fait vivre ces belles émotions. Repose en paix , écrit la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne sur sa page Facebook.

Les gens ne le savent pas, mais en 2007, la première année des Grandes Fêtes, le premier groupe à vie qu'on a signé ça a été les Cowboys Fringants , raconte de son côté le directeur général des Grandes Fêtes Telus de Rimouski, Sébastien Noël.

Pour nous, ça a été le spectacle qui a mis la bougie d'allumage pour toute l'histoire des Grandes Fêtes.

Après leur première prestation aux Grandes Fêtes en 2007, les Cowboys ont participé deux autres fois à l'événement, dont l'été dernier, malgré l'état de santé de Karl Tremblay. Plus de 20 000 personnes y ont assisté.

Ouvrir en mode plein écran Lors du spectacle à Rimouski, les spectateurs étaient reconnaissants de la présence sur scène du chanteur Karl Tremblay, atteint du cancer. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Cet été après le show, il s'est fait aider pour descendre les escaliers de la scène , se rappelle M. Noël, qui a été impressionné par la résilience de Karl Tremblay, qui remontait sur scène avec toute l'énergie dont il disposait. Il était exténué mais avec un sourire au lèvres et je me suis dit : ''il faut être passionné'' , ajoute-t-il.

Si le chanteur ne montera plus sur scène pour transmettre cette passion et chanter L'Amérique pleure ou Les étoiles filantes, ses paroles resteront sur les lèvres de milliers de personnes, au Québec et au-delà.