La saison d’autocueillette des arbres de Noël est lancée en Estrie

La fin de semaine qui approche sonne de début de l'autocueillette et de l'achat d'arbres de Noël en Estrie.

L'engouement pour le temps des Fêtes s'amorce déjà dans la population. On commence déjà à avoir des gens qui s'arrêtent pour voir si on a des arbres disponibles à l'achat , souligne le président de l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec, Charles Vaillancourt qui est aussi un producteur dans le secteur de Coaticook.

Il affirme toutefois qu'il vaut mieux attendre une semaine supplémentaire avant de se procurer un arbre si on souhaite le conserver tout au long du temps des Fêtes.

Il recommande d'ailleurs d'arroser abondamment son arbre pour s'assurer de le garder en bon état le plus longtemps possible.

Une bonne année pour la production d'arbres de Noël

Si l'été a été difficile pour de nombreux producteurs, ceux qui cultivent des arbres de Noël ont pour leur part connu une bonne saison.

Contrairement aux grandes cultures, l'arbre de Noël est quand même capable de prendre les grandes pluies. Cette année a été une bonne année pour les arbres de Noël.

Il affirme que la météo pluvieuse de l'été a été plus appréciée des producteurs d'arbres que le temps sec et chaud qui avait été enregistré dans les années précédentes.

Mais trop, c'est comme pas assez, ça peut amener des maladies au niveau des racines. Ça a bien été pour des terres plutôt sèches, mais si on avait des terres qui étaient déjà humides à la base, il y a probablement quelques pertes qu'on va voir l'an prochain. Souvent, c'est plutôt après l'hiver qu'on va voir les pertes , explique Charles Vaillancourt.

L'inflation touche les arbres de Noël

L'inflation qui entraîne notamment une hausse du prix de l'essence et la rareté de certains matériaux n'épargne pas les producteurs d'arbres de Noël.

Selon Charles Vaillancourt, le prix d'un arbre de Noël peut varier entre 60 $ et 100 $, tout dépendant de la grandeur de l'arbre, de la variété et de l'endroit de la vente.

On sait que l'arbre de Noël ne peut pas augmenter trop haut. On est pratiquement plafonné en termes de prix. On est toujours en compétition avec l'arbre artificiel.

Néanmoins, les producteurs affirment être en mesure de couper suffisamment d'arbres cette année pour satisfaire les consommateurs.

On devrait répondre à la demande, il y a plus d'arbres sur le marché. Je crois que ce ne sera pas un problème. Il y a peut-être dans les régions plus éloignées où ça pourrait être plus difficile, décrit Charles Vaillancourt.

L'Estrie et la Beauce demeurent parmi les plus importants producteurs dans la province.