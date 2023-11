Saint-Tite, dernière performance de Karl Tremblay

Au lendemain du décès de Karl Tremblay, les souvenirs du passage des Cowboys Fringants dans la région surgissent. Le 9 septembre dernier, la performance du groupe au Festival western de St-Tite aura été la dernière de Karl Tremblay.

Il y avait une énergie, la foule était bruyante comme on n’avait jamais entendu , souligne la directrice de la programmation musicale du festival, Mélanie Comtois. Ils ont offert un spectacle grandiose, comme ils ont toujours offert.

Cette source d’énergie, cette authenticité qui décrit Karl Tremblay se faisait ressentir à toutes leurs performances.

Le groupe en entier est un groupe extrêmement accessible et facile. Karl faisait partie de ça aussi. [...] Ils étaient contents d’être là, contents d’être là pour leurs admirateurs , raconte Mélanie Comtois.

C’est aussi le sentiment partagé par les admirateurs du groupe, comme Julie Beauregard qui a vu 200 de leurs spectacles.

Le public, il nous aimait d’amour. On le ressentait show après show, on était enveloppé par cette voix et cette force de vivre, ce goût de vivre.