Le vol d’un survêtement dans une galerie d’art d’Ottawa attriste un pionnier du hip-hop

Un pionnier du « breaking-boy » (b-boy) d'Ottawa est à la recherche de son survêtement de velours rétro volé ce mois-ci lors d'une exposition de hip-hop dans une galerie d'art d’Ottawa.

Stephen Leafloor, également connu sous le nom de Buddha , est l'un des membres fondateurs des Canadian Floor Masters. Le groupe a contribué à faire connaître le break - ou ce que l'on appelle souvent le breakdancing - à Ottawa au début des années 1980. Ils ont ouvert les spectacles de James Brown, Ice-T et Grandmaster Flash.

M. Leafloor qualifie le survêtement Fila bleu et rouge de relique rétro datant des premiers jours du hip-hop et ayant une valeur à la fois émotionnelle et historique. Ce vol lui donne l'impression d'un manque de respect.

Le vol a été filmé à la galerie d'art située sur la rue Daly, où des souvenirs des Canadian Floor Masters étaient exposés dans le cadre d'une exposition sur l'histoire du hip-hop dans la région de la capitale nationale.

La directrice de la galerie, Alexandra Badzak, raconte que l'incident s'est produit le 5 novembre. Selon elle, l'opération a duré moins de trois minutes cet après-midi-là.

Ça a été très rapide. Malheureusement, ils étaient déjà sortis avant que la sécurité n'ait pu les appréhender.

Selon Mme Badzak, les images de vidéosurveillance montrent que le voleur a grimpé sur une vitrine et a apparemment utilisé un outil pour couper les fils qui maintiennent le survêtement. Des éraflures sont encore visibles sur les murs.

« Je me suis sentie mal », dit la conservatrice

La conservatrice principale de la galerie Rachelle Dickenson juge ce vol épouvantable . Ce survêtement, dit-elle, était représentatif d'une période de la mode hip-hop et sa perte l'a profondément affectée.

Je me suis sentie mal. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il fallait que j'appelle Buddha.

La conservatrice principale de la Galerie d'art d'Ottawa Rachelle Dickenson

M. Leafloor n'était pas en ville quand Mme Dickenson a voulu lui annoncer la nouvelle.

Il a été attiré par le swag dès son plus jeune âge. Il se souvient encore avoir acheté ce survêtement à la fin des années 1980, lors d'un voyage à Détroit.

Il a publié un message sur Facebook à propos du vol, qui a suscité une vague de soutien et d'indignation. Mais M. Leafloor n'a que peu d'espoir de retrouver son survêtement. Un vêtement d’une valeur inestimable, selon lui.

J'aimerais le retrouver car il fait émotionnellement partie de ma vie. Il fait partie de ce que je suis.

Pas de projet de contrôles plus stricts

Mme Dickenson explique que la galerie d'art dispose d’agents de sécurité qui patrouillent toutes les heures. Mais tout le monde peut entrer et sortir de la galerie, qui est gratuite et ouverte au public.

Elle indique que la galerie va désormais surélever ses expositions suspendues afin de s'assurer que le public ne puisse pas y accéder, même en y grimpant.

Mais il n'est pas prévu d'imposer des contrôles plus stricts sur l'accès du public à la galerie elle-même, ajoute-t-elle.

Nous ne sommes pas prêts à mettre en péril le confort de la communauté et le sentiment d'appartenance qu'elle devrait avoir lorsqu'elle entre dans la galerie , a-t-elle justifié. Il s'agit d'un incident épouvantable, mais très rare. Mais il est plus important pour nous que les gens sentent que c'est aussi leur espace. Pourquoi punir tout le monde pour les actions d'une seule personne?

Elle indique qu'elle surveille actuellement les sites d'achat en ligne pour voir si le survêtement pouvait être retrouvé. Si les recherches s'avèrent infructueuses, l'assurance devrait couvrir sa valeur, a-t-elle dit.

Stephen Leafloor est l'un des membres fondateurs des Canadian Floor Masters.

M. Leafloor ne tient pas rigueur à l'égard de la galerie d'art, qu'il félicite pour sa collaboration avec les dizaines de personnes issues de la communauté hip-hop.

Je ne prendrais pas la décision de retirer toutes mes affaires, car il s'agit d'une exposition importante. Allez la voir si vous voulez sentir et toucher les vibrations des générations de hip-hop , lance-t-il.

Il espère que son expérience ne découragera pas d'autres personnes de prêter leurs objets.

Cela peut avoir un impact considérable sur la manière dont nous célébrons notre histoire, et je ne voudrais vraiment pas que cela dissuade certains par peur.