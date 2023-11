Concert d’éloges pour Karl Tremblay, un Cowboy qui a touché le cœur de ses fans

Un « immense artiste ». Un « phénomène ». L’idole d’une génération qui a accompagné ses admirateurs autant dans les bons que les moins bons moments. Karl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants qui s’est éteint mercredi à 47 ans, a eu droit à un ultime concert d’éloges.

Les membres du groupe – Jean-François Pauzé, Marie-Annick Lépine, qui est la conjointe de Karl Tremblay, et Jérôme Dupras – ont annoncé sur les médias sociaux le décès du chanteur un peu avant 17 h.

Il est décédé à la suite d'un combat acharné contre un cancer de la prostate, diagnostiqué en 2020, dont il avait révélé être atteint en 2022.

Autant sur le web qu’ailleurs, les réactions ont fusé.

L’auteur-compositeur-interprète Robert Charlebois a dit vivre une immense tristesse . On a des souvenirs communs... C'est comme perdre un membre de la tribu [...] Je savais que [le traitement contre le cancer] n'allait pas dans le bon sens, mais on a le même agent, le même attaché de presse... Toute la semaine, les gens me disaient : "Mais ses traitements vont bien." Et là, je suis effondré , a-t-il déclaré, la voix chargée d'émotion.

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Montréal a placé ses drapeaux en berne, jeudi, pour souligner l'héritage culturel de Karl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants, dont le décès a été annoncé mercredi. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Michel Rivard, un autre pilier de la chanson québécoise, s’est dit très, très ému du décès du chanteur des Cowboys Fringants.

Karl Tremblay, pour moi, était un phénomène. Je sais à quel point c'est difficile de tenir un groupe ensemble. Ils ont tenu le coup toutes ces années. Ils ont amené au Québec une énergie et une empathie absolument uniques dans l'histoire de la chanson québécoise , a-t-il confié.

La classe politique a également réagi. Le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé que c’est tout le Québec qui pleure . M. Legault fera une déclaration officielle à 11 h, jeudi, pour réagir au décès du chanteur des Cowboys Fringants.

Le ministre de la Culture Mathieu Lacombe a dit être très ébranlé par le décès de Karl Tremblay et a évoqué un deuil collectif.

C'est probablement la première fois qu'un grand artiste comme lui nous quitte et que cela me fait autant quelque chose, parce que comme beaucoup de Québécois, j'ai grandi avec les Cowboys Fringants... Les Cowboys Fringants, c'est nous autres. Karl Tremblay a été la voix de tellement de gens, de combats , a déclaré le ministre lors d’une entrevue téléphonique à Radio-Canada.

Les Cowboys, c'est toute ma vie

Ouvrir en mode plein écran Les Cowboys Fringants ont attiré une foule de 90 000 personnes au Festival d'été de Québec, le 17 juillet. Photo : Facebook/Cowboys Fringants

Au-delà de tous les hommages, quelques dizaines d'admirateurs des Cowboys Fringants se sont réunis mercredi soir devant le Vieux Palais de L’Assomption, un lieu important pour les membres du groupe. Marie-Annick Lépine y est notamment responsable de la programmation culturelle.

Un peu après 20 h, un homme a installé un piano électrique et a interprété quelques chansons célèbres du groupe, dont Toune d’automne, Les étoiles filantes et la poignante Sur mon épaule.

Il a fait son dernier spectacle du duo Jean-Karl [le duo composé de Jean-François Pauzé et Karl Tremblay] ici. Tu voyais qu’il ne filait pas, mais Karl c’était un guerrier. Ça fait 20 ans que je suis Karl, depuis mon université, dans mes bons moments et les mauvais. Les Cowboys, c’est toute ma vie. Karl a tout le temps été humble et toujours là pour ses fans , a témoigné une femme rencontrée sur le trottoir devant le Vieux Palais.

Ils font avancer le Québec, les Cowboys, a-t-elle ajouté. C’était vraiment important de venir lui rendre hommage. Il a pu l’entendre de son vivant, comment les Québécois, on l’aimait. Il occupe une grande place dans nos cœurs.

Un papa a témoigné que c’était important de venir aux Vieux Palais avec ses enfants pour montrer tout l’amour qu’on avait pour Karl Tremblay. Mes parents ont pleuré Gerry Boulet, nous on pleure Karl Tremblay .

Un homme, dont le garçon s'entraînait au hockey dans un aréna à proximité du Vieux Palais, s’est dit qu’il devait participer à ce rassemblement spontané. Je les ai toujours suivis. J’ai le même âge que Karl. J’ai versé une larme en apprenant son décès. C’est venu me chercher , a-t-il confié.

C’est un gars qui a toujours été vrai et qui, malgré la popularité, est toujours resté simple. Un bon être humain , a ajouté l’homme.

Un employé de la Maison des jeunes de L’Assomption, qui assistait également à l'hommage spontané, a dit qu’on est huit millions [de personnes] en deuil, minimum .

C’est comme si on perdait un grand frère. C’est un peu étrange de pleurer quelqu’un qu’on ne connaît pas personnellement, mais c’est aussi fort que si c’était mon frère. Ça fait mal.

Pas de doute que les émotions de plusieurs ont été chamboulées en fin d’après-midi et en soirée mercredi. Karl Tremblay a peut-être déjà trinqué un verre dans l'au-delà avec Maurice au bistrot.

Avec les informations de Mathieu Papillon