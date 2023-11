Record de concentrations des gaz à effet de serre en 2022

Les concentrations de gaz à effet de serre, responsable du changement climatique, ont battu des records en 2022, une tendance qui n'est pas près de s'inverser, a alerté l'ONU mercredi, appelant à réduire d'urgence la consommation de combustibles fossiles.

Pour la première fois, en 2022, les concentrations moyennes mondiales de dioxyde de carbone (CO 2 ), le gaz à effet de serre le plus important, ont dépassé de 50 % les valeurs préindustrielles.

Elles ont continué à augmenter cette année, d'après le Bulletin des gaz à effet de serre de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), publié à deux semaines de la plus importante COP depuis l'accord de Paris, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï.

Les concentrations de méthane (CH 4 ) ont également augmenté et les niveaux de protoxyde d'azote (N 2 O), le troisième grand gaz à effet de serre, ont connu entre 2021 et 2022 leur plus forte progression annuelle jamais observée.

Malgré des décennies d'avertissements de la part de la communauté scientifique, [...] nous continuons à aller dans la mauvaise direction.

Environ 80 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent des pays du G20, a-t-il indiqué en conférence de presse.

L'objectif de l'accord de Paris de 2015 consiste à limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés Celsius depuis l'époque préindustrielle (1850-1900), et de 1,5 degré si possible.

Selon un précédent rapport de l' ONU , la température moyenne de la planète en 2022 était supérieure de 1,15 °C à celle de l'époque préindustrielle. Et 2023 sera très certainement l'année la plus chaude jamais enregistrée, a indiqué M. Taalas aux journalistes.

Le niveau actuel des concentrations de gaz à effet de serre nous conduit vers une augmentation des températures bien supérieures aux objectifs de l'Accord de Paris d'ici à la fin du siècle.

Le chef de l' OMM dresse un sinistre tableau de l'état à venir de la planète : Les conditions météorologiques deviendront plus extrêmes : chaleur intense et fortes précipitations, fonte des glaces, élévation du niveau de la mer et réchauffement et acidification des océans , et nous assisterons à une flambée des coûts socio-économiques et environnementaux .

En 2022, la concentration dans l'atmosphère en dioxyde de carbone s'élevait à 417,9 parties par million (ppm), celle de méthane à 1923 parties par milliard (ppb) et celle de protoxyde d'azote à 335,8 ppb, soit 150 %, 264 % et 124 %, respectivement, des niveaux de 1750.

Le dioxyde de carbone, responsable d'environ 64 % de l'effet de réchauffement du climat, provient principalement de la combustion de matières fossiles et de la production de ciment, indique l' OMM .

Pas de baguette magique

Tant que les émissions se poursuivront, le CO continuera à s'accumuler dans l'atmosphère et à générer une hausse de la température mondiale. Étant donné la durée de vie du CO , le réchauffement déjà observé persistera pendant plusieurs décennies, même si les émissions nettes sont rapidement réduites à zéro.

Il n'y a pas de baguette magique pour faire disparaître l'excès de dioxyde de carbone de l'atmosphère , a relevé M. Taalas, qui juge urgent de réduire la consommation de combustibles fossiles .

Le méthane, contribuant à hauteur de quelque 16 % au réchauffement climatique, est quant à lui un puissant gaz à effet de serre qui demeure une dizaine d'années dans l'atmosphère.

Son taux d'accroissement l'an dernier a été légèrement inférieur au taux record observé entre 2020 et 2021, tout en étant largement supérieur au taux d'accroissement annuel moyen des dix années précédentes.

Nous ne comprenons pas tout à fait pourquoi les concentrations de méthane augmentent de façon continue.

Quant au taux d'accroissement l'an dernier du protoxyde d'azote, à l'origine de 7 % environ du réchauffement, il n'a jamais été aussi élevé à l'époque moderne .

La communauté scientifique connaît bien le changement climatique et ses implications, mais l' OMM mentionne la nécessité de disposer de davantage d'informations dans plusieurs domaines, tels que les mécanismes de rétroaction , qui sont par exemple l'augmentation des émissions de carbone par les sols ou la diminution de l'absorption du carbone par les océans en raison du changement climatique.