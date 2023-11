Un comité d’experts créé par le gouvernement ontarien à la suite des déboires financiers de l’Université Laurentienne s’inquiète de la viabilité de l’Université de Hearst et l’Université de l’Ontario français, en raison de leur petite taille.

L’échelle est un facteur très important sur le plan de la viabilité financière. Or, la taille de ces deux établissements est trop modeste pour qu’ils puissent atteindre l’envergure nécessaire à leur pérennité , écrit le groupe de travail.

Le groupe d'experts propose de mettre un frein au gel des droits de scolarité et de hausser de financement par étudiant versé par la province. (Photo d'archives)

Son rapport, Assurer la viabilité financière du secteur de l’éducation postsecondaire de l’Ontario (Nouvelle fenêtre), rendu public mercredi, s’est penché notamment sur la situation des 23 universités et 24 collèges ontariens financés par les fonds publics.

Au-delà d'enjeux liés à l’enseignement postsecondaire en français, il recommande notamment au gouvernement ontarien de mettre fin au gel des droits de scolarité au postsecondaire et d’accroître son financement par étudiant.

Trois propositions pour les universités francophones

Le groupe d’experts fait valoir que l’Université d’Ottawa est de loin le plus grand établissement d’enseignement postsecondaire bilingue en Ontario à l’heure actuelle et souligne qu’elle est la principale prestataire de programmes en français de niveau baccalauréat, maîtrise et doctorat .

Le rapport souligne que l'Université d'Ottawa offre « 365 programmes en français de premier cycle et de niveau maîtrise et doctorat, et compte plus de 14 700 apprenantes et apprenants de langue française ». (Photo d'archives)

Il propose trois modèles pour l’Université de Hearst et l’Université de l’Ontario français :

Une fédération à l’Université d’Ottawa, possiblement sur le modèle de l’Université Saint-Paul, qui a son propre conseil d’administration;

Des partenariats avec les collèges Boréal et La Cité, pour créer un concept d’université-collège et offrir aux détenteurs d’un diplôme collégial des possibilités d’obtenir un grade universitaire, de servir la francophonie, de promouvoir le français ainsi que la diversité culturelle et linguistique ;

; Un consortium d’établissements francophones et bilingues dont le développement serait en corrélation avec les priorités du marché du travail francophone à l’échelle de l’Ontario . Le groupe d’experts estime que c’est logiquement à l’Université d’Ottawa qu’il reviendrait de chapeauter un tel projet .

Le groupe de travail estime que, peu importe l’option choisie, le gouvernement ontarien doit viser l’obtention d’une part équitable du financement fédéral pour le français au pays.

Un temps de réflexion nécessaire

Appelée à réagir aux recommandations, une porte-parole de l’Université de l’Ontario français a fait valoir qu’elles étaient nombreuses et que leur portée était très différente les unes des autres . L’établissement veut les analyser avant de les commenter.

Le groupe de travail propose notamment un modèle d'université fédérée, une association à l'Université d'Ottawa, pour l'Université de l'Ontario français et l'Université de Hearst.

Le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Fabien Hébert, souhaitait lui aussi pouvoir prendre le temps d’analyser les propositions et d'en discuter avec les parties prenantes. Il avait toutefois des réticences au sujet de la notion d’université fédérée.

On sait ce que ça a donné, avec l'Université de Sudbury, un modèle fédéré , a-t-il lancé, faisant référence à la décision de l'Université Laurentienne de couper ses liens avec ses universités fédérées en 2021.

On veut pas se mettre dans une situation où on va encore vivre des pertes dans le futur et se retrouver à la merci d’autres institutions pour offrir l’éducation postsecondaire dans nos communautés , a-t-il ajouté.

Hausser des droits de scolarité

En 2019, les progressistes-conservateurs ont réduit de 10 % les droits de scolarité dans les collèges et universités. Ils ont aussi mis fin à un programme du précédent gouvernement libéral qui éliminait ces frais pour des étudiants à revenus faibles ou moyens.

Les droits de scolarité sont gelés depuis, ce qui force des établissements à dépendre des étudiants étrangers qui paient des droits de scolarité beaucoup plus élevés que les étudiants locaux.

Certains établissements comptent énormément sur les étudiants étrangers qui paient des droits de scolarité beaucoup plus élevés que ceux de la province. (Photo d'archives)

L’une des recommandations fondamentales du groupe d’experts permettrait d’augmenter l’aide provinciale directe aux collèges et universités, ce qui se traduirait par une hausse du financement par étudiante ou étudiant et du nombre d’étudiantes et étudiants , peut-on lire dans le rapport.

Le Council of Ontario Universities soutient que les universités ontariennes sont celles qui reçoivent les subventions de fonctionnement par étudiant à temps plein les moins élevées, dans les provinces canadiennes.

Plus tôt cette année, le conseil a affirmé que celles-ci s'élevaient à 8647 $ en 2020-2021, alors que la moyenne canadienne était de 12 215 $.

Le groupe de travail recommande une hausse des droits de scolarité de 5 % en septembre, suivie d’augmentations de 2 % ou du taux annuel de hausse de l’indice des prix à la consommation, selon ce qui est le plus élevé.

La ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop. (Photo d'archives)

La ministre veut accroître l’efficience

Dans une déclaration écrite, la ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop, a déclaré que le gouvernement examinait attentivement les recommandations afin de déterminer la marche à suivre.

Avant d’accepter toute augmentation des droits de scolarité, nous devons nous assurer que les collèges et les universités prennent les mesures nécessaires pour fonctionner de la manière la plus efficiente possible , affirme-t-elle.

Avec les informations de Camille Gris Roy, d'Éric Robitaille et de La Presse canadienne