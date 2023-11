Après la valse des milliards d'argent public de Québec et Ottawa pour Northvolt, il ne manquait que l'implication de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). C'est chose faite, a appris Radio-Canada. Une annonce aura lieu jeudi pour un investissement de 200 millions de dollars dans la maison mère de l'entreprise, en Suède.

Le financement de la CDPQ prendra la forme d'une dette convertible, c'est-à-dire un prêt qui pourrait être remboursé, à terme, ou transformé en actions dans la compagnie.

Selon nos informations, la Caisse de dépôt s'attend à ce que l'argent investi contribue à la réalisation du projet québécois, baptisé Northvolt Six , qui est présenté comme le plus important projet manufacturier de l'histoire du Québec.

Une méga-usine de batteries sera construite à cheval entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie, qui permettra d'alimenter environ un million de véhicules par année. Les clients de Northvolt sont BMW, Scania, Volvo ou encore Volkswagen.

Selon la CDPQ , la mise en chantier de l'usine québécoise de Northvolt devrait commencer vers la fin de l'année 2023. La compagnie attend toujours son autorisation environnementale, mais elle est très optimiste de la recevoir dans un temps record.

L'entreprise a déjà construit une usine en Suède et a plusieurs projets d'expansion en Europe, en plus du Québec. Elle emploie plus de 5000 employés dans le monde et anticipe engager 3000 personnes rien que pour son projet au Québec.

Des milliards d'argent public

Les gouvernements canadien et québécois investissent déjà 2,7 milliards dans le projet de construction de l'usine québécoise de Northvolt et ils subventionneront la production future à hauteur de 4,6 milliards.

Si la CDPQ n'a pas annoncé son investissement en même temps que les autres, le 28 septembre, c'est que le processus d'évaluation n'était pas encore complété.

La Caisse de dépôt et placement du Québec, surnommée le bas de laine des Québécois, investit partout dans le monde des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics. Au 30 juin dernier, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 milliards de dollars.

La semaine dernière, Radio-Canada révélait que le gouvernement de François Legault n’a pas imposé de contenu québécois à la filière batterie en échange de tous ses investissements. De son côté, le gouvernement fédéral a refusé de dire s'il avait imposé de telles conditions, en raison de la confidentialité des ententes commerciales.