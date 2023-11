Améliorer le quartier de la Bourse à Winnipeg en y ajoutant 15 000 habitants en 20 ans

La zone d'amélioration commerciale (ZAC) du quartier de la Bourse de Winnipeg a présenté mercredi sa stratégie d’investissement communautaire à l'Association des architectes du Manitoba. Cette stratégie vise à faire passer la population du quartier de 4000 à 25 000 personnes d'ici les années 2040.

Pour parvenir à ajouter 15 000 personnes en 20 ans à la population de ce quartier et de plusieurs zones adjacentes, la stratégie prévoit une intensification résidentielle, l'amélioration des paysages de rue existants et la construction de nouvelles infrastructures.

Ces dernières incluraient un pont piétonnier en porte-à-faux, ou cantilever, le long du pont ferroviaire du CN qui relie Saint-Boniface au quartier de la Bourse.

La stratégie invite aussi la ville à faire de la rue Albert et la section est de l'avenue Alexander des voies de circulation que se partageront les véhicules et les piétons.

Elle appelle également à réaménager trois pâtés de maisons de la rue King dans le quartier chinois à construire une station de transport en commun rapide à l'angle de l'avenue Market et de la rue Main.

L’espace réservé aux festivals dans le quartier de la Bourse serait aussi agrandi. L’actuel Old Market Square deviendrait un campus de festivals artistiques et s’étendrait du quartier chinois au nouveau parc situé à l'extérieur du Burton Cummings Theatre.

Ouvrir en mode plein écran Maquette architecturale de la rue Albert, dans le quartier de la Bourse, transformée en rue piétonne. Photo : (Exchange District BIZ)

Certains projets de la stratégie sont déjà en cours, dont le réaménagement de l'ancien bâtiment de la sécurité publique prévu par CentreVenture, que la société de développement du centre-ville appelle Market Lands.

Ces investissements amèneraient de nouveaux résidents dans le quartier de la Bourse, selon la stratégie de la ZAC . À leur tour, ces nouveaux habitants généreraient annuellement 9,3 millions de dollars supplémentaires en recettes fiscales pour la ville.

Le document ne précise toutefois pas le montant des investissements publics et privés nécessaires pour y parvenir.

Le directeur général de la ZAC du quartier de la Bourse, David Pensato, souligne que le document est une stratégie, une ligne directrice, et non un plan. Cela doit ensuite se traduire par une série de plans plus petits et précis , explique-t-il.

La sécurité publique plus urgente

Jon Thiessen, propriétaire de U.N. Luggage, situé sur l'avenue McDermot, est reconnaissant de l'accent mis sur la croissance future de la population, mais qu'il aimerait que la ZAC se concentre davantage sur la sécurité publique.

Je pense qu'il est bon d'avoir une vision , déclare M. Thiessen, dont l'entreprise est dans le quartier de la Bourse depuis les années 1940. J'aimerais cependant que cette concentration et ces efforts soient consacrés à des questions urgentes, avant que le quartier ne recule.

Ouvrir en mode plein écran Jon Thiessen, de U.N. Luggage, dit qu'il est favorable à l'idée d'accueillir plus de résidents dans le quartier de la Bourse à l'avenir. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Singh Lotey

Le propriétaire du magasin Canadian Footwear sur la rue Adelaide, Brian Scharfstein, est encore plus préoccupé par le fait que la ZAC ne se concentre pas sur la sécurité.

Pour M. Scharfstein, dont l'entreprise située près du quartier de la Bourse remonte aux années 1930, la ZAC rêve en couleurs .

Il raconte que certains de ses clients et de ses employés ont peur de venir à son magasin de la rue Adélaïde. Mes revenus augmentent dans mes autres magasins de Winnipeg , déclare-t-il.

C’est pourquoi il explique investir dans l'immobilier plutôt que dans d'autres activités de vente au détail au centre-ville.

Le centre-ville continue de se dégrader parce que nous ne faisons rien pour donner l'impression d'un quartier sécuritaire, ni à nos employés ni aux gens qui s'y rendent.

