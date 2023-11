La Colombie-Britannique crée une ligne d’assistance pour les victimes de gestes haineux

Le gouvernement de la Colombie-Britannique met en place un service d'assistance téléphonique en cas d'incidents racistes et offre aux groupes communautaires jusqu'à 10 000 $ pour lutter contre la violence motivée par la haine.

Le premier ministre David Eby, qui en a fait l'annonce mercredi, a cité une montée profondément troublante de la haine et du racisme contre les membres des communautés musulmane et juive, et contre les Asiatiques pendant la pandémie de COVID-19.

Les actes de haine et de racisme ne seront pas tolérés , a-t-il déclaré.

Les fonds sont mis à la disposition des lieux de culte, des centres culturels communautaires et d'autres organisations travaillant avec des groupes à risque. Les fonds serviront à payer le nettoyage de graffitis haineux, à installer des équipements de sécurité et réparer les dommages matériels.

David Eby a ajouté que la ligne d'assistance, créée en partenariat avec BC 211, offrira un service tenant compte de la culture et des traumatismes des victimes. Elle sera offerte dans plusieurs langues et permettra, à ceux qui ont peur de s'adresser à la police, de signaler les actes de haine sans crainte.

La ligne d'assistance ne sera pas opérationnelle avant le printemps afin de permettre la formation des employés qui accepteront les signalements.

Le directeur de la Collingwood Neighbourhood House, Greg Allen, s'est dit encouragé par l'annonce qu'il qualifie de positive : Nous collaborons avec nos partenaires afin de combattre collectivement le racisme. L’annonce nous donnera des ressources supplémentaires pour atteindre ce but.

Ouvrir en mode plein écran Une vitre brisée d'un commerce du quartier chinois de Vancouver, en mai 2022. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Le coût de ces initiatives est estimé à 2,4 millions de dollars, financés par le programme de confiscation civile qui permet à la province de saisir et de vendre des biens liés à des activités criminelles.