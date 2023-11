Une Albertaine remporte un prix prestigieux pour sa photo d’un ours à lunettes

Une Albertaine a remporté un prestigieux concours de photographie après un voyage en Amérique du Sud afin de prendre un cliché d’une espèce vulnérable d’ours.

Jacqui Matechuk a décroché le rPix de photographe naturaliste de l’année organisé par l’agence de photographie néerlandaise Nature Talks.

L’image prise par la résidente de Cochrane, He Looks to the Heavens, montre un ours à lunettes perché dans un figuier en Équateur.

Le nom de cette espèce d’ours provient des deux anneaux de fourrures plus claires autour de ses yeux, donnant l’impression que le mammifère porte une paire de lunettes.

La photographie a été sélectionnée par un panel international de cinq juges. Le concours a reçu plus de 21 000 inscriptions de 96 pays.

La mousse espagnole suspendue à ce figuier de plusieurs centaines d'années donne une [profondeur] tridimensionnel incroyable [à la photo] pendant que la douce lumière filtrée à travers les couleurs met en avant le lien profond entre les espèces et l'habitat , a souligné le président de Nature Talks, Marci Gaiotti, par voie de communiqué.

Défi photographique

Pourtant, pour Jacqui Matechuk, tout semblait aller de travers la journée où elle a pris le cliché.

En premier lieu, il a commencé à pleuvoir et elle a dû se dépêcher de descendre un canyon pour atteindre l’habitat de l’ours.

Nous avons rencontré tellement de problèmes en descendant le canyon. [Il y a eu] un très fort changement de température, car il a commencé à faire très froid avec la pluie. Ensuite, le soleil est revenu et la température a bondi de 12 à 13 degrés Celsius , a expliqué la photographe.

L’oscillation de températures a rempli sa caméra de buée, ce qui a empêché la mise au point automatique de son appareil en plus de ralentir sa vitesse d’obturation.

J’étais au bord des larmes [à cause de] la buée. Il était là et tellement beau.

L’ours a alors regardé vers la lumière du soleil lorsque Jacqui Matechuk a immortalisé le moment. Elle a été en mesure de prendre quelques photographies avant que son appareil ne cesse de fonctionner. Mais tous ces effets ont, en quelque sorte, mené à sa victoire.

Je n’aurais probablement jamais réussi à atteindre ce résultat par moi-même. Parfois, les choses arrivent pour une raison , conclut-elle.

Avec les informations de Jade Markus