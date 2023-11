Maires et mairesses éreintés

L’histoire se répète encore et encore : des maires tombent d’épuisement un peu partout dans la province. C’est le cas tout récemment de Stéphane Garneau, ex-maire de Saint-Michel de Bellechasse, qui a jeté l’éponge le 1er novembre.

Je me suis rendu compte que j’avais étiré l’élastique pendant deux ans, sans vraiment le voir.

Au moment où il a pris la décision de démissionner, le quadragénaire était en arrêt de travail depuis trois mois, à la suite de problèmes de santé dus au surmenage. C’est la rencontre avec son médecin de famille qui lui a fait réaliser les symptômes de l’épuisement professionnel.

Être à la tête d’une petite municipalité comme Saint-Michel, qui compte un peu plus de 1800 habitants, est rarement suffisant pour subvenir aux besoins d’un ménage a expliqué l’ancien maire. Mener de front deux emplois et ménager du temps pour sa famille obligeait M. Garneau à commencer dès 4 heures du matin et à finir très tard le soir.

Le vrai travail qui met le pain sur la table, c’est pas la mairie, on s’entend.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Garneau lors de sa candidature à la mairie de Saint-Michel. Il était aussi conseiller sortant. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Une tendance inquiétante

Selon Élections Québec, depuis le scrutin municipal de novembre 2021, il y a eu 89 postes de maires à pourvoir dans la province.

On ne connaît pas nécessairement la cause de la vacance d’un poste au sein d’un conseil municipal précise Julie St-Arnaud-Drolet, porte-parole d’Élections Québec ajoutant qu’il peut s’agir d’une démission, d’un décès ou autre.

Toutefois, à titre comparatif, les élections partielles municipales tenues entre novembre 2017 et le 1er décembre 2019 concernaient 42 postes de maire à l’échelle du Québec. Ce nombre a plus que doublé aujourd’hui.

L’hécatombe ne se limite pas aux postes de maires, selon le constat d'Élections Québec.

On peut parler des conseillers, conseillères, on pourrait parler aussi du personnel municipal indique Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités ( FQM ).

Dans les deux dernières années, il y a eu beaucoup d’élections partielles au Québec, le nombre est grandissant de façon assez exceptionnelle.

Repenser le système ?

Pour l’ancien maire de Saint-Michel, il faut repenser en profondeur le système. C’est des fonctions temps-plein. [...] Si on veut avoir une qualité de politique municipale, ça prend des gens dédiés, puis seulement à ça , analyse Stéphane Garneau évoquant l’importante charge de travail et l’ampleur des dossiers lors de son mandat.

M. Demers pense de son côté que la rétention des employés passe par des salaires plus attractifs. C’est la décision des municipalités [...], ils peuvent se voter des salaires plus élevés . Cependant le président de la FQM ajoute que certains employés préfèrent quitter leur poste plutôt que d’augmenter la charge financière. Souvent on n’ose pas dit-il estimant que la mesure est toutefois nécessaire.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, Jacques Demers. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Dans certains cas, c’est la méconnaissance du rôle de l’élu ou des situations d’intimidation qui expliquent les départs ajoute la FQM , assurant que plusieurs membres de la fédération éprouvent tout de même beaucoup de plaisir dans l’exercice de leurs fonctions.

Selon le ministère des Affaires municipales, le Québec comptait 7924 élus dans la province au dernier scrutin municipal du 7 novembre 2021.