Une chercheuse de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) estime que les gains de productivité liés à l’intelligence artificielle (IA) en santé devraient s’accompagner d’une révision du mode de rémunération des médecins.

L’imagerie médicale est un des secteurs en santé où les investissements mondiaux en intelligence artificielle sont les plus imposants. Au Québec, plus d’une quarantaine de projets d’ IA en santé sont liés à l’imagerie médicale, selon un recensement réalisé par la chercheuse Myriam Lavoie-Moore, de l' IRIS .

Ce champ d’application de l' IA est un de ceux qui sont le plus financés et dans lesquels se trouvent les jeunes pousses qui attirent le plus d’investissements publics et privés , constate la chercheuse.

Or, selon Mme Lavoie-Moore, ces investissements en recherche devraient s’accompagner d’une réflexion sur la rémunération des médecins, en particulier chez les radiologistes.

Pour que l’analyse automatisée de l’imagerie médicale réduise les coûts en santé, il faudrait également revoir la rémunération des médecins spécialistes , estime-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L’imagerie médicale est un des secteurs en santé où les investissements mondiaux en intelligence artificielle sont les plus imposants. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au Québec, la rémunération des médecins repose largement sur une facturation à l’acte. Par conséquent, un volume plus élevé correspond à un revenu plus considérable.

D’ailleurs, les 610 radiologistes au Québec figurent parmi les mieux rémunérés parmi les 10 000 médecins spécialistes que compte la province. Le volume d’examens facturés par les radiologistes a doublé en 20 ans, notamment en raison des progrès technologiques, selon les données de la RAMQ .

Pour que l'amélioration de la vitesse de lecture se traduise en gains d’efficacité globale, un encadrement des prescriptions d’imagerie de même qu’une révision de la tarification à l’acte doivent être envisagés rapidement , estime Mme Lavoie-Moore. Cette adéquation entre enrichissement personnel et gain de productivité doit cesser dans un contexte où le contrôle des coûts est une priorité.

Imagia Canexia Health en faillite

La firme Imagia Canexia Health, une des entreprises qui étaient considérées comme un fleuron en IA en santé tant au Québec qu’au Canada, s’est mise sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité il y a quelques semaines.

Cette entreprise avait notamment pour ambition d’améliorer la performance de lecture d’images médicales pour réduire les coûts de leur traitement par des spécialistes.

Imagia Canexia Health avait convaincu de nombreux financiers d'y investir au cours des dernières années. Cette entreprise montréalaise avait fusionné avec la firme Canexia Health, de Vancouver, en 2022.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre LeBouthillier, cofondateur de l’entreprise montréalaise Imagia Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay