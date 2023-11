Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) porte de nouvelles accusations contre l’un des accusés dans l’affaire de la collision mortelle survenue dans le secteur Rivière-au-Renard, à Gaspé, en mai dernier.

Marc-Jules Chouinard fait désormais face à deux accusations d’homicide involontaire. Elles s’ajoutent aux chefs d’accusation de tentative de meurtre et de conduite dangereuse qui pesaient déjà contre lui.

L’homme de 48 ans était de retour au palais de justice de Percé mercredi pour son audience d’enquête pour remise en liberté.

L’audience s’est terminée en fin de journée, lors de laquelle le juge a mis l’affaire en délibéré dans le but de déterminer si l’accusé demeura détenu ou s’il pourra être libéré sous certaines conditions.

Publicité

La décision du juge concernant sa remise en liberté sera connue lundi au palais de justice de Percé.

Le ministère public a plaidé devant le juge deux critères juridiques pour le maintien en détention de M. Chouinard , explique le procureur de la Couronne, Me Jérôme Simard. Soit que Monsieur représenterait un risque qu’il refasse une infraction s’il est remis en liberté, et aussi, que ça pourrait miner la confiance du public au niveau de la bonne administration de la justice.

La défense a toutefois espoir que Marc-Jules Chouinard sera remis en liberté.

Il est détenu depuis le mois de mai […]. Pour l’instant, je vous dirais qu’il vit relativement bien sa vie en détention, mais sa famille lui manque , confie l’avocat de la défense, Me Pierre Gagnon.

Deux jeunes hommes, Dylan Samuel-Francoeur et Gabriel Noël, ont perdu la vie lors de ces événements.

De nombreux amis et membres de la famille des victimes étaient sur place pour assister à l’audience, qui s’est déroulée sous haute sécurité et surveillance. Des agents de sécurité ont installé un détecteur de métal à l'entrée et ont fouillé le public avant qu'il pénètre dans la salle d’audience.

Ouvrir en mode plein écran De nombreuses personnes se sont déplacées pour assister à l'audience de remise en liberté de Marc-Jules Chouinard, mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Le fils de Marc-Jules Chouinard, Simon Dufort-Chouinard, est également accusé dans ce dossier.

Publicité

Le jeune homme, qui fêtera son 19e anniversaire dimanche, est accusé de meurtre au premier degré de Gabriel Noël et de meurtre au deuxième degré de Dylan Samuel-Francoeur. Deux chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort pèsent aussi contre lui.

Il sera quant à lui de retour devant le Tribunal le 11 décembre.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau