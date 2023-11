Ouverture du camp de la LPHF à Ottawa : un rêve devenu réalité

Brianne Jenner est devenue émotive lorsqu’elle a franchi la porte de la Place TD, mercredi matin. À l’instar de ses coéquipières, elle attendait la première journée du camp de l’équipe d’Ottawa de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) avec impatience.

Les 29 joueuses ont 6 semaines pour former une équipe unie. La première étape a été de partager un déjeuner, le temps d’apprendre à se connaître un peu, avant de passer aux tests médicaux et physiques.

C’est le premier jour de l’emploi de rêve , a lancé Jenner. C’est le premier jour d’un futur pour tellement de jeunes filles partout dans le monde, de créer un rêve pour elles.

L’attaquante a une feuille de route bien remplie : joueuse par excellence du tournoi olympique de Pékin, double médaillée d’or aux JO, sept médailles aux Championnats du monde.

Elle a aussi joué un rôle crucial dans la création de la LPHF . Elle a fait partie du comité qui a négocié la convention collective du nouveau circuit, assurant un salaire de 35 000 à 80 000 dollars à chaque joueuse.

C’est peut-être la chose la plus importante que notre génération de joueuses de hockey a faite. Je pense que c’est peut-être le plus gros héritage qu’on va laisser.

C’est un rêve devenu réalité. D’être une joueuse de hockey professionnel, ça me rend émotive juste de dire ces mots , a avoué l’athlète de 32 ans qui a été l'une des premières à signer un contrat à Ottawa. Les jeunes filles peuvent maintenant rêver comme les jeunes garçons. Ils veulent jouer dans la LNH et elles voudront jouer dans la LPHF .

Bâtir une équipe de zéro

Les joueuses n’étaient pas les seules à avoir des papillons dans l’estomac pour l’ouverture du camp à Ottawa. L’entraîneuse-chef Carla MacLeod et ses adjointes cohabitent et elles ont pris une photo comme au premier jour d’école avant de partir de la maison.

Ouvrir en mode plein écran Carla MacLeod a déjà été aux commandes des équipes nationales du Japon et de la Tchéquie ainsi que du programme féminin de l'Université de Calgary. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Le directeur général Mike Hirshfeld constatait avec satisfaction le résultat de son dur labeur des dernières semaines.

Engagé le 3 septembre, il est fier d’avoir assemblé un groupe dont il vante l’athlétisme et la combativité. Je pense que nous allons être une équipe que les autres équipes ne veulent pas affronter , a-t-il insisté.

Hirshfeld et MacLeod sont conscients que le temps est limité pour réussir à bâtir une culture d’équipe et une identité. Les clubs de la LPHF n’ont que six semaines pour créer une cohésion sur la glace avant le début de la saison.

L’approche ottavienne consistera à organiser plusieurs événements à l’extérieur de la patinoire au cours des prochains jours, afin d’instaurer rapidement une chimie au sein du groupe.

Il faut découvrir qui nous sommes en tant que personnes. C’est en connectant à ce niveau-là en premier que nous allons établir qui nous sommes en tant qu’équipe , a ajouté MacLeod.