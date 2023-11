Festival IndieFest : réinventer les arts de la scène

Pour une quatrième année à Vancouver, le festival IndieFest met en lumière les talents créatifs de tout horizon qui réinventent les arts de la scène, technologies émergentes à l'appui.

Chapeauté par la compagnie re:Naissance Opera, le festival propose jusqu'au 26 novembre une programmation composée de spectacles multidisciplinaires, d'expériences immersives, d'extraits d'opéras modernes et de spectacles en chantiers.

Le festival tire son originalité notamment dans les lieux inusités où sont présentés certains événements à travers la ville de Vancouver, comme en écho au caractère avant-gardiste des créateurs invités, dit Debi Wong, co-commissaire du IndieFest et directrice artistique de re:Naissance Opera.

C’est le cas pour l'événement d’ouverture du festival. La première mondiale de l'opéra Sanctuary & Storm de la compositrice Tawnie Olson et de la librettiste Roberta Baker est présentée au Centre spatial H.R. MacMillan.

Nous voulons que les gens se sentent transportés dans un autre monde.

Cette performance immersive sous les étoiles plonge le public dans une confrontation céleste entre le passé, présent et futur , dit la co-commissaire.

Renouveau dans l'opéra

En hommage au thème de cette année, Future Mythologies (mythologies du futur), une soirée est également consacrée à l'opéra du futur. Grâce à des extraits des spectacles Eurydice Fragments, CHINATOWN et Inferno, un opéra hip-hop, la compagnie re:Naissance Opera souhaite partager avec le public sa propre version de l'opéra, c’est-à-dire une forme d'art innovante, multidisciplinaire et collaborative.

Quand les gens voient le mot opéra, ils sont intimidés et pensent que ce n'est pas pour eux. Si vous avez déjà eu cette réaction, c’est le bon festival auquel venir pour découvrir quelque chose de différent.

En réunissant des artistes visuels et du jeu vidéo, des artistes du spectacle et des designers, la compagnie tente d’inventer de nouvelles façons de raconter des histoires.

Pour Debi Wong, le rôle des artistes et des conteurs d’histoire est très important , car il contribue à définir les histoires dont les gens se souviendront dans des dizaines, voire des centaines d’années, d'où le thème des mythologies du futur.

Un laissez-passer numérique

En plus de la programmation en personne, le festival propose un laissez-passer numérique donnant accès en ligne à un ensemble de projets à différents stades de leur développement, ce qui est une première pour le festival.

Selon Debi Wong, l'idée est venue lors de la dernière édition du festival lorsque des membres du public ont exprimé leur souhait de voir des présentations en ligne, pour des raison d'accessibilité.

La co-commissaire pense que l’IndieFest est une excellente occasion pour tester ce laissez-passer avec, entre autres, la diffusion de la version filmée de The Queen of Carthage, une collaboration entre re:Naissance Opera et le Early Music Vancouver présentée en première mondiale le 27 juillet dernier.

Lancement d’un nouveau magazine

Le magazine 168, créé en partenariat avec le Chinatown Storytelling Center, sera par ailleurs lancé le 26 novembre en clôture de l’IndieFest 2023.

Le 168 est le fruit d'une réflexion de Debi Wong et son ami et acteur Blake Abbie, directeur artistique du projet, qui ont eu l'idée de créer un magazine sur l'avenir du quartier chinois de Vancouver.

À travers leurs réflexions écrites et des photographies, de jeunes élèves d'origine asiatiques de niveau secondaire du Grand Vancouver, des artistes établis et émergents, des aînés et des membres de la communauté locale partagent leur vision du quartier chinois du futur.

« C'est une belle collaboration entre des artistes établis et des jeunes pour réfléchir de façon créative à ce que pourrait être le quartier chinois dans le futur », dit Debi Wong.

Le festival IndieFest est présenté du 17 au 26 novembre dans divers lieux, dont le théâtre l’Annex, le Jardin chinois Sun Yat Sen et le Fox Cabaret.