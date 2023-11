L’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) est inquiet. La profession n’a pas autant de membres qu’il en faudrait et les inscriptions sont en baisse dans les universités. La situation risque de s’aggraver, prévient-il, si le gouvernement Legault ne corrige pas un programme de bourses qu’il a mis sur pied l’an dernier.

La tendance va se poursuivre et on est très, très, très inquiet pour l'accès aux services d'orientation par des professionnels spécialisés , explique la présidente de l’ OCCOQ , Josée Landry.

À son avis, les bourses Perspective Québec sont en partie responsables de la situation.

Lancées à l’automne 2022, ces bourses offrent jusqu’à 20 000 $ à des étudiants qui terminent avec succès un programme universitaire dans l’une des disciplines que le gouvernement Legault juge prioritaires dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre.

Déjà l’an dernier, plusieurs groupes avaient dénoncé l’exclusion de certains champs d’études et avaient prédit que des programmes subiraient une baisse d’inscriptions, les étudiants préférant se diriger vers une formation admissible à une bourse.

C’est exactement ce qu’observe Mme Landry dans les universités qui offrent le baccalauréat et la maîtrise en orientation.

On voit vraiment une tendance des personnes qui veulent s'inscrire dans les programmes en santé mentale, en relation d'aide [...] qui vont aller davantage vers des programmes où ils peuvent avoir accès aux bourses Perspective.

Josée Landry, présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec

Par exemple, selon les données préliminaires de l’UQAM pour cet automne, 163 étudiants sont inscrits au baccalauréat en développement de carrière, comparativement à 203 l’an dernier.

À l’Université de Sherbrooke, 31 personnes sont inscrites au baccalauréat en orientation, comparativement à 35 à pareille date en 2022. À la maîtrise, le nombre d’étudiants inscrits a chuté de 25 à 15 au cours de la même période.

À l’Université Laval, les inscriptions étaient en baisse au premier cycle en orientation depuis quelques années, mais pour 2023-2024, l’institution s’attend à une stabilisation du nombre d’étudiants, autour de 170.

Contrairement à l’ OCCOQ , les trois universités hésitent à faire un lien direct entre les bourses Perspective Québec et la baisse des inscriptions dans les programmes d’orientation.

Nul doute que l’inclusion des programmes en sciences de l’orientation (baccalauréat et maîtrise) aux bourses Perspective Québec contribuerait à les faire connaître davantage , commente toutefois Jérôme Pelletier, porte-parole de l’Université Laval.

L’étendue des avenues professionnelles et de recherche auxquelles ils conduisent s’avère très pertinente pour relever les défis rattachés à l’éducation et au travail dans le contexte actuel.

C’est d’ailleurs l’un des arguments de la présidente de l’ OCCOQ : à l’heure où il manque de main-d’oeuvre presque partout, une importance particulière devrait être accordée au choix de carrière des étudiants et donc aux professionnels qui les aident à trouver leur voie.

Ayons une vision à long terme, investissons dans les programmes d'orientation, formons des professionnels qualifiés pour aider la population à se placer de façon durable dans le marché du travail , plaide Mme Landry.

Le gouvernement du Québec reconnaît lui-même que les conseillers d’orientation sont en léger déficit d’effectifs. Sur le terrain, les effets se font déjà sentir. Un sondage mené par l’ OCCOQ démontre que de nombreux postes de conseiller d’orientation restent vacants pendant plus de six mois.

Il y a des employeurs qui appellent l'Ordre des conseillers d'orientation pour demander de leur trouver des professionnels qualifiés! illustre Mme Landry.

Il y a vraiment une pénurie de conseillers d'orientation et on sait que la situation ne va pas s'arranger. On est très, très, très inquiets pour l'accès aux services d'orientation.