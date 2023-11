RTC : 7 M $ pour des études d’avant-projet pour la desserte des banlieues

Malgré l'incertitude concernant les projets de mobilité dans la grande région de Québec, la CAQ va de l'avant avec des études préalables pour l'aménagement de voies réservées sur les autoroutes et les principales artères de la Ville de Québec.

Promise par le gouvernement, il y a plus de deux ans et demi, une première phase de travaux préliminaires sera lancée par le Réseau de transport de la Capitale. Le comité exécutif à la Ville de Québec vient d'autoriser le RTC à faire l'emprunt d'un montant de 7 millions de dollars pour des études et travaux préalables pour le REC , peut-on lire dans un récent sommaire décisionnel qui sera soumis au conseil municipal prochainement.

La desserte des banlieues est l'une des composantes du Réseau express de la capitale (REC) présenté en grande pompe par la Coalition avenir Québec au printemps 2021. Le REC comprenait alors un tunnel entre Québec et Lévis, un tramway, la desserte des banlieues nord de Québec et des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis. 844 millions de dollars avaient alors été mis de côté par le ministère des Transports pour l'aménagement de 100 km de voies réservées sur les principales autoroutes de la région et de quelques artères du réseau municipal de la Ville de Québec.

Ouvrir en mode plein écran De nouvelles voies réservées qui seront ajoutées sur les autoroutes Henri-IV, Robert-Bourassa, Laurentienne et Félix-Leclerc. Photo : Radio-Canada

Le RTC s'est vu confier une partie de l'enveloppe et du mandat. 144 millions de dollars pour mettre en place des mesures préférentielles , comme des voies réservées, des feux de circulation prioritaires et des stationnements incitatifs.

Publicité

Les artères visées sont le boulevard Robert-Bourassa, le boulevard Pierre-Bertrand, la 1re avenue et la rue Seigneuriale, entre autres.

Par courriel, le RTC confirme son intention de mener des études d'avant-projet qui permettront de prioriser les options envisagées en tenant compte des impacts sur la circulation. Une fois les mesures prioritaires identifiées, des travaux préparatoires seront réalisés avant de débuter les travaux de construction à proprement dit , nous indique une porte-parole.

Contexte compliqué

Mais compte tenu de la pause imposée par la CAQ pour les projets de mobilité dans la région, le RTC souhaite obtenir des précisions pour la suite des choses.

Dans le contexte actuel, nous sommes toutefois en attente des nouvelles orientations que donnera le gouvernement par rapport au projet de transport structurant.

Au ministère des Transports, le porte-parole Nicolas Vigneault répond que les récents développements des projets de tramway et troisième lien n'ont pas d'impact sur les travaux entourant le projet de mesures préférentielles . Il rappelle que le ministère travaille aussi sur une première phase de collecte de données dans le cadre de la reconstruction de l'intersection Robert-Bourassa/Lebourgneuf.

Il s'agit d'un contrat qui a fait grand bruit en juin dernier. À la demande de la Ville de Québec, le ministère avait apporté une modification à l'appel d'offres initial en retirant l'évaluation d'un pont d'étagement comme solution pour améliorer la fluidité de la circulation automobile dans le secteur. La présidente du RTC, Maude Mercier Larouche, avait précisé que la Ville souhaite que l'on étudie plusieurs scénarios pour favoriser le transport actif plutôt que se limiter à une seule option.