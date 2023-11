Des jeunes de Saint-Gédéon s’initient à la broderie

Le quotidien des 177 élèves de l’école primaire Saint-Antoine de Saint-Gédéon est plus coloré que jamais. Jusqu’au 24 novembre, ils participent à des ateliers de broderie animés par l’artiste Émilie Desmeules.

La créatrice textile est en résidence durant huit semaines dans le cadre du programme Art actuel en milieu scolaire du centre d’art actuel Langage Plus.

L’atelier de création temporaire a été installé dans une salle communautaire de la municipalité et les groupes scolaires s’y déplacent en alternance.

L'artiste Émilie Desmeules tient une résidence de création intitulée Brode ta vie. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

On parle d’identité et leur environnement fait partie de leur identité. Alors on a fait une cueillette de textures dans leur environnement , raconte Émilie Desmeules.

Chaque élève s’est fait prendre en photo pour ensuite retravailler leur portrait imprimé.

On a vu la broderie, l’application de texture 3D et le perlage. Là, on est à la finalité du projet , se félicite l’artiste qui s’est laissée surprendre par la créativité des plus jeunes.

C’est de l'énergie pure et dure. Avec les tout-petits de maternelle et de première année, je voyais ça comme un défi et on a réussi à leur faire faire de la broderie avec des feutres pré-troués et de grosses aiguilles en plastique.

Les principaux intéressés semblent avoir été emballés par l’expérience.

J’ai aimé coudre , a débuté une jeune participante.

J'ai aimé broder plein d'affaires sur mon portrait , a poursuivi sa collègue de classe.

J'ai aimé découvrir, de broder , a conclu un jeune garçon.

Des élèves de l'école Saint-Antoine de Saint-Gédéon ont fabriqué des oeuvres de broderie à partir d'une photo d'eux. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Une résidence qui laisse des traces

Les œuvres créées durant la résidence artistique Brode ta vie seront rassemblées dans une œuvre d’art publique qui sera installée dans l’école Saint-Antoine.

En plus, il va y avoir une exposition témoin. Ce sera un jumelage des œuvres d’Émilie Desmeules et des traces et témoignages de sa résidence. Donc le travail des élèves va côtoyer le travail de l’artiste dans nos salles d’exposition , raconte la coordonnatrice à la médiation culturelle du centre Langage Plus, Camille Brisson.

C’est la cinquième fois que le centre d’art actuel organise ce genre d’activité. L’objectif est de permettre à des communautés plus éloignées d’avoir un contact privilégié avec l’art.