Régime de pension albertain : un projet risqué pour travailleurs et retraités, selon l’AFL

La Fédération du travail de l’Alberta (AFL) remet en question les raisons invoquées par le gouvernement pour justifier son projet de retirer la province du Régime de pensions du Canada (RPC). Dans un rapport rendu public mercredi, l’AFL estime qu’un régime de pension propre à l’Alberta représenterait un risque pour les travailleurs de la province.

L’idée selon laquelle l'Alberta a beaucoup contribué au Régime de pension du Canada et mériterait de partir avec 53 % de la mise est un mythe, soutient l' AFL, rappelant que tous les travailleurs canadiens, quel que soit leur lieu de résidence, versent le même montant au régime et en retirent le même montant.

La Fédération du travail de l'Alberta a lancé mercredi une campagne contre le retrait de la province du RPC.

Selon le président de la fédération, Gil McGowan, il est impossible qu'une province qui compte 12 % de la population et 16 % des cotisations soit autorisée par les autres provinces à s'emparer de 53 % du fonds du RPC , soit 334 milliards de dollars. Ce n'est pas réaliste. Cela ne se produira pas.

Selon l’ AFL , le montant supposé du transfert du Régime de pensions du Canada vers l'Alberta est faussé. Par conséquent, la promesse du gouvernement provincial selon laquelle les travailleurs individuels et les entreprises réaliseraient des économies considérables en quittant le RPC pour un régime albertain est un leurre.

Sans ce montant, il n'y aura donc pas d'économies […] Les taux de cotisation pourraient en fait augmenter et non diminuer si nous faisions cavalier seul , explique Gil McGowan.

Le président de la Fédération du travail de l'Alberta affirme que son organisation va tout faire pour que les travailleurs comprennent que le fait de quitter le RPC pour un régime albertain qui n'annonce rien de certain comporte des risques importants.

Grands risques, peu de contrepartie

À la retraite après 45 années de travail, Tana Macnab n'est pas rassurée depuis qu’elle entend parler d’un régime de pension albertain. Cette ancienne employée du gouvernement et de l’Université de l’Alberta dit qu’elle n’est pas rassurée par les arguments de la province. Pourquoi nous engagerions-nous dans une situation risquée alors que nous ne disposons d'aucun chiffre précis?

Tana Macnab, retraitée, préfère rester avec le Régime de pensions du canada qu'elle qualifie de stable.

Elle préfère rester dans le Régime de pensions du Canada qui, selon elle, garantit des prestations stables et sûres. Il y a des freins et des contrepoids en place pour empêcher tout abus du gouvernement fédéral. Par contre, avec un régime de retraite albertain, il n'y a qu'un seul gouvernement et c'est lui qui décide où l'argent est investi, quelles sont les prestations et quelles sont les cotisations.

Selon la Fédération du travail de l’Alberta, pour modifier les prestations à la hausse ou à la baisse dans le RPC , il faut obtenir l'approbation de deux tiers des arbitres provinciaux, ce qui ne sera plus le cas si une province fait cavalier seul.

Tana Macnab croit qu'il est vraiment très risqué de retirer de l'argent d'un grand fonds comme le RPC, qui existe depuis 1966, pour le mettre dans un petit fonds albertain qui n’aura pas la possibilité d'absorber les hauts et les bas de l'économie.

De son côté, le gouvernement albertain souligne que le rapport qui soutient son projet de retrait de la province du RPC a été réalisé par LifeWorks, une société indépendante spécialisée dans l'administration des pensions et des avantages sociaux.