Prix d’histoire du Gouverneur général : un Fransaskois récompensé pour son projet

André Boutin-Maloney, enseignant à l’École secondaire Bert Fox de Fort Qu'Appelle en Saskatchewan, a reçu le Prix d’histoire du Gouverneur général pour l’excellence en enseignement en raison de son projet intitulé Finding Common Ground : A Treaty Walk (& Roll) of Fort Qu'Appelle.

Avec la collaboration de ses étudiants, M. Boutin-Maloney a créé une visite numérique et autoguidée de Fort Qu’Appelle qui vise à explorer l’histoire locale à travers des Traités.

Selon l'enseignant, le but principal de ce projet est d'informer et de stimuler la réflexion autour des aspects complexes de l'histoire coloniale du Canada .

Je pense que ce projet appartient à de nombreuses personnes, il n'est pas seulement pour moi. Je veux vraiment partager ce prix avec mes élèves et mes collègues , se réjouit le Fransaskois.

Je suis heureux que ce travail soit apprécié et reconnu. C'est l'occasion de le faire découvrir à d'autres , ajoute-t-il.

Les jeunes de ma génération et les plus âgés sont allés à l'école secondaire et ont étudié l'histoire sociale de manière classique, mais ils ont oublié une grande partie de l'aspect autochtone de l'histoire du Canada, ce qui a créé une lacune dans notre compréhension. [...] Ce projet vise à combler cette lacune.