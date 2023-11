Décès de Karl Tremblay : l’adieu mémorable des Plaines

Karl Tremblay n’est plus. Quatre mois presque jour pour jour après un spectacle d’une rare intensité, sur les plaines d’Abraham, le 17 juillet. Un spectacle qui avait tout d’un adieu, entre le chanteur des Cowboys fringants et ses admirateurs, avec sa puissante charge émotive. Un spectacle d’anthologie qui marquera les annales du Festival d’été, mais aussi la mémoire de tous ceux qui y ont assisté.

Selon plusieurs évaluations, ils étaient près de 90 000 spectateurs à s’être massés devant la scène des plaines d’Abraham pour assister à ce spectacle de la bande de Repentigny. Un spectacle qui a bien failli ne pas avoir lieu, à la suite de l’annulation météo du jeudi précédent.

Mais le Festival d’été, assurément conscient de la portée historique de l’événement, avait décidé de prolonger sa programmation jusqu'au lundi afin de permettre cette ultime rencontre entre Karl Tremblay et ses fans.

Le chanteur Karl Tremblay, sur les plaines d'Abraham, le 17 juillet 2023 Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Aux premières loges de la mémorable soirée, Robert Charlebois avait précédé la formation sur scène. Le chanteur, qui partage la même équipe de gérance avec les Cowboys fringants, n’est pas près d’oublier ce dont il a été témoin ce jour-là.

C’est ce que j’ai vécu de plus fort. On ne peut pas appeler ça un spectacle, ce n’était pas une messe non plus. C’était une célébration. Je ne sais pas comment appeler ça, mais il y avait une vibration palpable. Une émotion que je n’ai jamais vécue, moi, même avec Gilles [Vigneault] ou Félix [Leclerc]. Ou toutes les choses que j’ai faites dans ma vie , a-t-il confié sur les ondes du RDI.

Un autre vétéran de la scène musicale québécoise, Paul Piché, était là, lui aussi, le 17 juillet. Malgré une performance musicale inoubliable, ce n’est pas ce qu’il retiendra de la prestation de Karl Tremblay.

[C’est] sa belle force. Pas juste sa force, mais sa belle force sachant ce qu’il vivait. C’est ce que je retiens… La beauté de sa façon d’avoir déposé les armes , a raconté l’auteur-compositeur-interprète en entrevue à C’est encore mieux l’après-midi.

Les Cowboys Fringants ont livré le concert final du 55e Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Comme Robert Charlebois, Paul Piché en a vécu, des rassemblements marquants, mais rien qui n'ait ressemblé à la touchante rencontre entre les Cowboys fringants et leur public.

C’était une belle communion avec le public, honnêtement. Le public aussi y était pour beaucoup. Ce soir-là, les Cowboys fringants ont fait beaucoup sentir au public. Ils les ont beaucoup remerciés. Ç’a l’air d’un cliché, mais cette fois-là, c'était loin d’être un cliché : c'était un grand rendez-vous. La beauté de tout ça, c’était cette communion-là entre eux et le public. Et avec Karl. C’était quelque chose.

Puisant dans ses dernières réserves d’énergie, le chanteur avait tout laissé sur la scène ce soir-là, se reposant à l’occasion sur une chaise.

Il faut avoir une force surhumaine pour se démener comme il l’a fait sur les plaines devant autant de gens alors qu’il avait un cancer dans son corps qui lui faisait du mal. Je tiens à saluer la bonté de Karl, mais aussi son courage et sa force , a raconté l’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau au micro de Guillaume Dumas.

Karl Tremblay en compagnie de sa conjointe Marie-Annick Lépine, violoniste des Cowboys fringants Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Pour d’autres, comme le maire de Québec Bruno Marchand, c’est le symbole que représentait Karl Tremblay, dont il gardera le souvenir. Un symbole qui a imprégné le spectacle présenté sur les Plaines.

Les gens avaient le sentiment, la certitude, de vivre quelque chose d’unique. Ils espéraient que ce ne soit pas le dernier, que ce soit encore pour longtemps, parce que ce groupe-là fait partie de l’histoire récente du Québec, fait partie de ce Québec qu’on rêve, ce Québec qu’on souhaite. Cette capacité de réunir, de faire chanter du monde de 25 ans, 50 ans, de rester actuels, mais avoir de la vision et de l’ambition. C’est vraiment triste , a-t-il laissé entendre à l’émission 24/60.

Drapeau en berne

L’impact encore insoupçonné du chanteur et de son groupe sur la population québécoise mérite d’être mis en lumière, estime Bruno Marchand.

Pour ça, la Ville de Québec va mettre son drapeau en berne, comme la chanson des Cowboys. Parce que ce n’était pas une fille et des gars de Québec, mais c'est des gens qui ont marqué la scène musicale de Québec, qui ont marqué la politique, qui ont marqué par leurs textes, par leur émotion, par leur capacité de nous réunir. Un Québec qu’on rêve. Et pour ça, je pense qu’il faut leur rendre hommage et la Ville va le faire.

Quant à l'organisation du Festival d’été, elle s'est contentée de réagir par voie de communiqué, mercredi.