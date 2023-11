4/5 Confidences au Western Union : l’hiver c’est tough, mais c’est un moindre mal

ÉPISODE QUATRE - Nous installons cette fois nos chaises pliantes au coin de Saint-Michel et Jarry, en début d’après-midi. Le bruit du trafic en bordure du Métropolitain est assourdissant. Le coin de rue est sale.

Gioconda Ayar sort rapidement du grand local de la Western Union et s’enfonce dans la foule, décidée à attraper le bus qui passe pour rentrer chez elle rapidement.

Elle est originaire du Nicaragua. Je lui offre de passer au salon, mais elle hésite, me toisant d’un air un peu méfiant. Mme Ayar vient d’un pays où les mots liberté d’expression ne sont qu’un mirage. Et, il faut bien le dire, notre salon, aujourd’hui, n’est pas des plus confortables. Les chaises pliantes bleues sont installées devant un océan de voitures en marche.

Alors, pour parler avec Mme Ayar, nous demeurons debout, à l'abri d’un arbre à la mine triste avec ses branches encombrées de détritus comme autant de décorations de Noël post-apocalyptique.

Le Nicaragua qu’elle a fui est un endroit magnifique, voire paradisiaque. Des lacs, des volcans, des plages, entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, mais c’est un territoire sur lequel se sont affrontées les grandes puissances lors de la guerre froide, et le pays ne s’en est jamais vraiment remis.

Quand Ronald Reagan devient président des États-Unis, en 1981, les États-Unis coupent l'aide au Nicaragua et commencent à financer les Contras, des opposants au régime socialiste des sandinistes. Cette politique entraînera une guerre civile qui durera 10 ans et fera plus de 30 000 morts.

Les sandinistes avaient pris le pouvoir à peine deux ans auparavant, en juillet 1979. Les Révolutionnaires socialistes mettaient ainsi fin à la dictature des Somoza. Pendant plus de quarante ans, cette famille corrompue avait opprimé son propre peuple et s’en était mis plein les poches avec les ressources du pays.

1979 est donc une année charnière dans ce pays d’Amérique centrale. Un certain Daniel Ortega est alors ministre au sein du gouvernement de la Junte gouvernementale de reconstruction nationale anti-dictature. Or, ironiquement, et comme cela s’est souvent vu ailleurs, c’est lui, aujourd’hui, le despote.

Le régime viole les droits humains. Il n’y a pas de libertés. C’est dangereux. Le gouvernement du Nicaragua est un cartel , explique Mme Ayar.

Le Haut-Commissariat pour les réfugiés estime qu’entre avril 2018 et mars 2022, 200 000 Nicaraguayens ont fui le pays. L’aide que cette diaspora lui apporte est inestimable : selon la Banque Mondiale, les envois de fonds ont augmenté de 50 % l’an dernier.

Mme Ayar me salue et monte dans l’autobus qui vient de s’arrêter pour rentrer chez elle, ici, dans son nouveau pays sans plages ni volcans, mais où l’on peut déambuler sans craindre pour sa vie.

Je regarde les chaises vides, abandonnées aux effluves rustres d’essence s’échappant de milliers de voitures roulant vers la rive nord de l’île. Peu de gens acceptent de s’y asseoir. Mais, alors que je m’apprête à partir, arrive un homme au sourire chaleureux et communicatif qui accepte sans hésiter de se poser un instant en bordure du trafic pour jaser avec nous.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Kewa Mutombo, originaire de la République démocratique du Congo. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il est de très bon ton aujourd’hui de parler de décolonisation. Le Canada, par exemple, a financé, dans les dernières années, une multitude de programmes pour décoloniser toutes sortes de choses, et même la science dans l’enseignement universitaire. Mais peu de gens saisissent réellement le sens du mot colonialisme et les fractures sociales qu’il a engendrées comme ceux qui l’ont vécu en République démocratique du Congo.

Le colonialisme a mutilé ce pays et l’âme de ses habitants. Il a engendré une psychose raciale délétère, dont se souvient bien Pascal Kewa Mutombo qui vient d'envoyer des sous dans le pays qu’il a quitté à la lisière de 1990. Je me souviens qu’avant l’indépendance, les enfants blancs et les enfants noirs fréquentaient des écoles différentes. C’était une forme d’apartheid, mais on ne le nommait pas. L’hypocrisie rendait cette discrimination doublement condamnable , expose M. Mutombo, dont la voix parvient à mettre en échec le grondement du trafic sur Saint-Michel.

En novembre 1965, des militaires orchestrent un coup d'État qui porte au pouvoir Joseph Mobutu. Cette dictature militaire violait les droits et libertés systématiquement. De plus, elle a érigé en système une discrimination systémique basée sur l’origine ethnique. Imaginez, c’est comme si on disait au Québec : tu viens du Lac-Saint-Jean, tu ne peux accéder à tel ou tel poste, etc.

L’histoire retiendra, en effet, que Mobutu a encouragé des conflits interethniques entre différentes populations congolaises, en particulier entre les originaires du Kasaï et ceux de la province du Katanga.

Jeune homme, Pascal Kewa Mutombo a fait ses études en droit. À sa sortie de l’école, il siégera de 1978 à 1990 comme juge à la Cour d’appel de la République démocratique du Congo. Les Belges, sentant venir l’indépendance, ont formé de jeunes Congolais pour occuper des postes de fonctionnaires. J’ai été réquisitionné comme magistrat et je suis devenu juge à la Cour d’appel , relate M. Mutombo, sur la petite chaise pliante.

Je ne faisais pas partie du bon groupe ethnique. Je souffrais de cette discrimination et je savais que mes enfants en souffriraient aussi. À 41 ans, devant ce cul-de-sac imparable, j’ai tout quitté et suis arrivé au Canada.

Le réfugié politique évoque ce mois de janvier de 1992. L’hiver, cette saison brutale, blanche et grise. L’hiver, qui mord la peau et embrouille le moral de froid. Ça a été le choc de ma vie , raconte Pascal Kewa Mutombo, qui aborde, sans que je le lui demande, un sujet qui me taraude depuis que nous campons devant des comptoirs Western Union : le stress lié à l’immigration.

Moi, qui suis très maison (chaque meuble, chaque livre, chaque œuvre d’art dans ma maison m’apportent de la joie), je me projette dans ce moment où il faut dire adieu à ce nid, à ce que je conçois comme un refuge près duquel habite ma famille et mes amis et, à chaque récit que j’entends sur la chaise pliante, j’imagine le stress engendré par la rupture brutale d’un départ forcé de la maison .

Ouvrir en mode plein écran « L’âge n’est qu’un état d’âme et Dieu n’abandonne pas ceux qui ne pactisent pas avec une dictature.» Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

M. Mutombo explique que, peu après son arrivée, il subit un malaise cardiaque qui le mène à l’hôpital. Le médecin qui le traite est, lui aussi, un immigrant et il lui diagnostique la maladie de l’immigration.

Il m’a dit que le malaise, en fait, n’était que l’expression du stress lié à ce bouleversement immense. Il m’a dit : je vais te prescrire des calmants et tu vas aller voir un consultant en immigration.

M. Mutombo, qui a aujourd’hui 73 ans, se souvient de la peur de recommencer à zéro, d’être effrayé devant la montagne que représentait la reprise de ses études de droit pour pouvoir pratiquer au Canada. Des gens l’ont cependant aiguillé avec bienveillance sur les étapes à suivre. Aujourd’hui, il peut dire avec un sourire serein : L’âge n’est qu’un état d’âme et Dieu n’abandonne pas ceux qui ne pactisent pas avec une dictature.

Dans la jeune quarantaine, Pascal Kewa Mutombo a ainsi fait ses études à l’Université d’Ottawa. Puis, en janvier 1998, il commence une nouvelle carrière à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec comme médiateur et enquêteur, soit un peu plus d’un an après la mort de Mobutu, qui s'éteint en exil, en mai 1997. Après 30 ans au pouvoir, le dictateur a dû fuir la capitale Kinshasa, alors aux mains des rebelles de Laurent Désiré Kabila qui, à son tour, se transforme lui aussi en dictateur.

Les mauvaises habitudes ne disparaissent pas par enchantement , lâche M. Mutombo, philosophe.

Avec tristesse, il décrit l’état lamentable du Congo aujourd’hui. Il n’y a pas eu de démantèlement de la pyramide du mal , dit le juriste.

Des conflits armés persistent dans certaines régions à l’extérieur des capitales provinciales. Des groupes armés continuent de perpétrer des crimes violents contre la population civile, des meurtres, des enlèvements, des agressions à main armée et des viols.

Les enfants ne sont pas épargnés. Les viols et autres actes de violence sexuelle contre les enfants ainsi que les enlèvements d’enfants sont également sur une trajectoire ascendante. En 2021 et 2022, la RDC a enregistré le plus grand nombre de cas vérifiés de violences sexuelles contre des enfants commises par des forces armées et des groupes armés , rapportait l’UNICEF dans un rapport accablant, le 29 septembre dernier.

L’heure de pointe bat son plein. Il est l’heure de se quitter. M. Mutombo nous salue. Il s’est habitué à l’hiver maintenant. L’hiver, c’est tough, mais c’est un moindre mal.

Avec la collaboration de Bernard Leduc