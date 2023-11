La compagnie Monarch placée à l’abri de ses créanciers

Corporation minière Monarch se place à l'abri de ses créanciers. L'entreprise, qui est entre autres propriétaire de la mine Beaufor de Val-d'Or et de l'usine Beacon, vit des difficultés financières depuis plus d'un an.

Monarch était dans le démarrage de la mine Beaufor en 2022 et on a eu une série de délais d’ouverture de l’usine au début des opérations, ce qui a fait que l’usine nous rapportant des profits a été ralentie. Ç'a donc créé une grosse pression financière sur Monarch , explique le président et chef de la direction de la compagnie, Jean-Marc Lacoste.

Alors que 185 employés travaillaient pour Corporation minière Monarch en août 2022, il y a maintenant moins de 10 travailleurs à l'emploi.

Investissement Québec, le principal créancier de Monarch, a déposé une demande à la Cour supérieure du Québec en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Investissement Québec a décidé que c’était assez. On commençait à manquer de liquidités. La meilleure façon, à ce stade-ci, en sachant qu’on a quand même de beaux actifs - la mine Beaufor, l’usine Beacon et des projets d’exploration avancés - on s’est fait mettre sous la protection dans le but de réaliser la vente d'un ou des actifs pour pallier aux problèmes avec les créanciers , précise M. Lacoste.

Cette mine n’a pas dit son dernier mot, elle a quand même produit un million d’onces pendant une trentaine d’années. Ça prend la bonne compagnie avec les reins solides pour s’attaquer à la suite de l’opération de cette mine dans les prochaines années , ajoute-t-il.

Une période difficile

Jean-Marc Lacoste admet qu'il s'agit d'une période difficile pour la compagnie, mais garde espoir que Monarch puisse survivre.