Abusé à 10 ans, un homme réclame 6M$ à une division scolaire de Winnipeg et à Graham James

Un ancien élève de la Division scolaire Saint-James-Assiniboia allègue qu'il a été victime d'abus sexuels aux mains de Graham James dans les années 1980. L'homme affirme qu'il n'avait que 10 ans à l'époque et Graham James travaillait comme enseignant suppléant au sein de la division scolaire de Winnipeg. La victime présumée poursuit Graham James et son ancien employeur en justice et leur réclame plus de 6 millions de dollars.

Avertissement : Ce texte contient des détails sur des abus sexuels commis sur des enfants.

M. James est un délinquant sexuel condamné qui a passé plusieurs années en prison pour avoir agressé sexuellement de jeunes joueurs de hockey qu'il entraînait dans les années 1980 et 1990. Il bénéficie d'une semi-liberté depuis 2016.

Selon la requête, l'abus aurait commencé en mai 1983, alors que le demandeur était élève à l'École Strathmillan, qui fait partie de la Division scolaire Saint-James-Assiniboia.

Dans la demande en justice, la victime présumée affirme que Graham James lui portait une attention particulière. Il lui demandait de s'asseoir au fond de la classe. Il faisait semblant de se pencher pour regarder ses travaux scolaires et plaçait ses mains sur les cuisses du garçon à l'insu des autres enfants.

Un jour, Graham James lui a demandé après les cours et ce dernier aurait fait des attouchements sur le jeune garçon.

Une enseignante aurait été témoin des gestes de M. James et l’aurait dénoncé. Le garçon aurait, par la suite, été interrogé par le directeur de l’école en présence du suppléant.

L'enfant s'était senti humilié et avait peur, il avait la tête baissée et n'avait rien dit à ce moment-là, selon les documents soumis à la Cour,

L’abus aurait continué durant l'été et aurait impliqué la sœur du garçon, alors que Graham James se serait introduit chez le plaignant, affirme la requête.

Une détresse persistante

Le demandeur réclame 5 millions de dollars pour perte de de gagner sa vie, 1 million de dollars pour dommages aggravés et punitifs, 100 000 dollars pour couvrir les coûts de soins dans le future et 50 000 dollars pour des dommages particuliers.

Selon la requête, l'homme a besoin de thérapie et de soins médicaux à cause des abus qu'il aurait subi. La victime présumée affirme que ces abus ont entraîné un comportement autodestructeur et suicidaire chez lui, ainsi que de graves insomnies, d'une dépression et des dysfonctionnements familiaux, tout particulièrement avec sa sœur.

La demande en justice affirme que la conduite de M. James était intentionnelle, malveillante et que ce dernier savait qu'il humilierait le garçon et lui causerait des blessures physiques, émotionnelles et mentales.

La Division scolaire Saint-James-Assiniboia avait l'obligation légale de prévenir les abus et a fait preuve de négligence dans l'embauche et la supervision de M. James, selon la plainte.

Les allégations n'ont pas été prouvées en cour et aucune déclaration de défense n'a encore été déposée.

Personne ne devrait être surpris

Greg Gilhooly est une des personnes qui affirment avoir été victimes d'abus sexuels aux mains de Graham James.

Ce dernier s'est exprimé publiquement au sujet des agressions qu'il dit avoir subis à l'âge de 14 ans de la part de Graham James, alors qu'il était enseignant suppléant au sein de la Division scolaire Saint-James-Assiniboia.

Bien que Graham James ait plaidé coupable d'abus à l'encontre de plusieurs autres adolescents, les accusations dans le cas de M. Gilhooly ont été suspendues.

Graham James était plus qu'un entraîneur de hockey, et les responsables de l'école doivent être tenus pour responsables de ce qui s'est passé , déclare M. Gilhooly.

L'année dernière, il a réclamé à la division scolaire une indemnisation de 125 000 dollars pour couvrir les frais de thérapie et de médicaments dont il a eu besoin à la suite des abus dont il dit avoir été victime.

Ouvrir en mode plein écran Greg Gilhooly a publiquement parlé des abus qu'il dit avoir subis de la part de GrahamJames, alors qu'il avait 14 ans et que ce dernier était un enseignant suppléant. Photo : Radio-Canada

L'histoire de Graham James est aussi celle de la façon dont le système scolaire a laissé tomber les gens. Les dernières allégations sont décevantes mais pas surprenantes , déclare M. Gilhooly.

Personne ne devrait être surpris qu'il y ait d'autres personnes que Graham a abusées , déclare-t-il. Nous ne connaîtrons jamais toutes les personnes qui ont été abusées par Graham.

Un porte-parole de la Division scolaire Saint-James-Assiniboia affirme ne pas pouvoir faire de commentaires sur des questions d'ordre juridique pour le moment.

Au moment de publier ces lignes, CBC/Radio-Canada n’avait toujours pas obtenu de commentaire de Graham James qui vit maintenant dans un établissement de transition à Montréal, selon les documents de la Cour.

