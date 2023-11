Plus de 170 personnes participent au premier forum de l'innovation bleue nommé Futurocéan. L'événement, qui se tient à Rimouski mercredi et jeudi, réunit des entrepreneurs, des chercheurs et des représentants d'organismes du Québec, des provinces maritimes et de la France qui œuvrent dans le domaine maritime.

Le forum est organisé par le Technopole maritime du Québec, basé à Rimouski.

Sa directrice générale, Marina Soubirou, affirme que l'objectif de l'événement est de rassembler divers acteurs du monde de l'innovation maritime pour favoriser le développement de ce secteur économique.

Selon elle, l'économie liée à la mer est en forte croissance à l'échelle mondiale et elle permettrait la création de millions d'emplois.

On parle d'un doublement du PIB potentiel de l'économie bleue au niveau global entre maintenant et 2030 , souligne la directrice générale.

C'est un secteur en croissance continue, mais il faut que le monde se parle et travaille collectivement pour résoudre les défis [des secteurs maritimes].

La Zone d'innovation et d'économie bleue toujours « très attendue »

En marge du forum, Marina Soubirou soutient par ailleurs que l'annonce de la Zone d'innovation et d'économie bleue à Rimouski est toujours très attendue dans le milieu maritime québécois.

Si on avait une zone d'innovation, on serait davantage capable d'aller chercher des investissements directs étrangers. […] C'est quelque chose qui est très attendu.

On serait davantage capable d'attirer peut-être des joueurs qui sont ailleurs puis qui pourraient collaborer avec les acteurs du Québec , ajoute Mme Soubirou.

Publicité

La création d'une telle zone est dans les cartons depuis près de deux ans, alors que Grande-Rivière et Rimouski avaient déposé en novembre 2021 une demande de financement.

Le gouvernement provincial prévoit créer un peu plus d'une dizaine de zones d'innovation dans la province.

C'est un projet qui chemine. […] On y travaille très fort , a mentionné la ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette-Vézina, en entrevue après avoir prononcé une allocution au forum Futurocéan, mercredi après-midi.

Martin Beaulieu, ex-directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et président-directeur général de Novarium, a été nommé PDG de la Zone bleue en juin dernier. Cette étape était alors considérée comme la dernière avant que la création de cette zone soit officialisée.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, s'est elle aussi adressée brièvement aux participants du forum. Elle a invité les entrepreneurs et les chercheurs présents à déposer des demandes d'aide financière dans le cadre de la stratégie Avantage Saint-Laurent.

Selon la ministre des Transports, bien des fonds de cette enveloppe qui cumule près d'un milliard de dollars sont encore disponibles d'ici 2025.