Le CIUSSS prévoit des ralentissements la semaine prochaine en raison des jours de grève

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean annonce que les grèves d’employés prévues du 21 au 24 novembre causeront un ralentissement de certaines activités dans les hôpitaux et centres de prélèvement.

Il est probable que les délais d’attente soient augmentés lors de ces journées. Il est également possible que des rendez-vous soient reportés ou annulés , a signalé le CIUSSS dans un communiqué de presse.

Pour ce qui est des prélèvements, seuls ceux qui sont urgents seront réalisés. Les gens qui ont déjà des rendez-vous sont invités à en planifier un autre sur la plateforme Clic Santé.

Le CIUSSS a cependant précisé que les soins intensifs et l’urgence offriront les services habituels.

Le Front commun, qui regroupe plusieurs syndicats, a annoncé des journées de grève du 21 au 23 novembre.

C’est la grève des membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) qui aura un impact sur les services du CIUSSS .

Dans un second temps, les syndiqués de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), dont fait partie le Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, seront en grève les 23 et 24 novembre. Deux premières journées avaient eu lieu les 8 et 9 novembre.

Les syndicats tentent de faire pression sur le gouvernement du Québec, alors que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives s’étirent.