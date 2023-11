L’Estrie pleure Karl Tremblay : « c’est dans nos gènes, les Cowboys »

Une vague de choc secoue toute la francophonie après l’annonce du décès du cancer du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, à 47 ans. En Estrie, où le groupe a donné un nombre impressionnant de spectacles au fil des ans, les hommages à l’artiste fusent.

L'auteur-compositeur-interprète estrien et ami de Karl Tremblay, Vincent Vallières, a notamment livré un émouvant hommage au chanteur au micro de Vivement le retour.

Je veux prendre un instant pour offrir mes sympathies à Marie-Annick, aux enfants de Karl et de Marie-Annick, que je connais bien, à Jean-François, à Jérôme, aux techniciens, à toute la grande famille des Cowboys Fringants qui sont tous des amis proches, qui doivent être atterrés. Je pense à tous les fans des Cowboys Fringants en Estrie qui ont grandi avec ce groupe-là, on est tous atterrés, évidemment , a-t-il lancé.

Il souligne l'important legs de l'artiste et du groupe.

Cette musique-là va nous accompagner encore pour des décennies. Ça marque notre histoire de toutes sortes de façon. C’est inscrit dans nos cœurs. Quelque part, c’est dans nos gènes, les Cowboys, et c’est porté par cet homme d’exception, Karl Tremblay.

Décès de Karl Tremblay : témoignage de Vincent Vallières.

C’est le plus grand groupe, et de loin, de l’histoire de la chanson québécoise. On parle beaucoup de la qualité de la chanson des Cowboys, du côté rassembleur de Karl Tremblay. On n’a pas assez dit à quel point c’est un très grand interprète. Personne sur la planète, [...] ou très rares sont ceux qui sont capables de tenir au creux de leur main des foules de 100 000, 150 000, 200 000 personnes , constate-t-il.

Il a notamment été témoin des premiers spectacles du groupe, au Vieux clocher de Sherbrooke. On a partagé la scène ensemble en 1999, 2000. On commençait, et il y avait 20 personnes dans la salle. Karl et les Cowboys viraient la place à l’envers. Six mois plus tard, ils sont revenus et ils étaient 200. Après ça, c’était à guichet fermé pour le reste de leur carrière.

Karl était un homme incroyable avec une énergie fabuleuse

C’est également avec émotion que l’ex-directeur général et artistique de la Fête du Lac des Nations, Jean-Pierre Beaudoin, décrit Karl Tremblay, avec qui il a travaillé lors de nombreux festivals.

C’est beaucoup trop jeune pour quitter cette terre. Il y avait tellement un avenir incroyable encore pour les Cowboys avec Karl. Je trouve ça d’une tristesse incommensurable , raconte-t-il.

C’est un être qui était tellement humble, tellement gentil, avec un charisme incroyable , ajoute-t-il.

Il n’hésite pas à décrire les Cowboys Fringants comme le plus grand groupe francophone qu’il a eu le privilège de côtoyer. Je n’ai jamais vu un phénomène comme ça. Avec Karl comme leader en avant, c’étaient toujours des soirées parfaites où les gens avaient du plaisir, tout se déroulait bien. Je n’ai que de bons souvenirs de Karl .

C’était un groupe qui ralliait tellement les gens de tous les âges. Karl était un homme incroyable avec une énergie fabuleuse.

Il estime que le chanteur représentera un modèle pour de nombreux artistes. Karl, c’était un être humain, un vrai Québécois. Je crois qu’il va laisser un héritage incroyable par la musique, les paroles qui sont sorties des Cowboys Fringants. Je suis sans mots.

Décès de Karl Tremblay : témoignage de Jean-Pierre Beaudoin.

Grande tristesse dans le monde culturel et politique

Le monde culturel et politique de la région a aussi réagi rapidement à l'annonce de la mort du chanteur mercredi soir.

Une grande tristesse nous envahit alors que nous apprenons le décès de Karl Tremblay du groupe phare les Cowboys Fringants. Il aura touché de nombreuses personnes, fans et collègues de l'industrie. Nous désirons offrir nos sincères et profondes sympathies à sa famille, amis et bien sûr à ses compatriotes de ce groupe tant aimé du public , a notamment publié le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke sur sa page Facebook.

Les maires de Victoriaville et de Granby, Antoine Tardif et Julie Bourdon, ont ausFsi rendu hommage à l'artiste.

Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, s’est éteint à l’âge de 47 ans. Nous nous souviendrons à jamais de son impact sur la culture québécoise et de la chance que nous avons eu de l’avoir en prestation à Victoriaville l’an dernier lors d’un spectacle rempli d’amour, a indiqué M. Tardif.